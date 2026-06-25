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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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95
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми відвідали святковий захід у Монако

Княжа родина Монако відвідала святкування Дня Святого Іоанна.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II та княгиня Шарлін разом зі своїми дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою взяли участь у благословенні Святих Дарів у Палатинській каплиці, яке очолив Його Преосвященство архієпископ Монако Домінік-Марі Давид.

Потім князівська родина спостерігала з тераси Княжого палацу за запаленням традиційного багаття «Батафоегу». Символ літнього сонцестояння, багаття Святого Іоанна, відзначається фольклорним гуртом La Palladienne de Monaco, який продовжує цю традицію танцями навколо багаття.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина розділила цей момент традиції та дружнього спілкування з багатьма жителями Монако та гостями, що були присутніми на заході.

Княгиня Шарлін одягла сукню від Max Mara кольору слонової кістки, волосся розпустила і зробила легкий макіяж. А її дочка принцеса Габріелла була одягнена у шовкову сукню без рукавів, а волосся зібрала шпилькою ззаду.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II та принц Жак були у синіх класичних костюмах та білих сорочках.

Нещодавно, нагадаємо, княгиня Шарлін була присутня із чоловіком на старті третього етапу Спортивно-благодійного заходу, організованого Фондом принцеси Шарлін Монакської.

Свято в Монако / © Instagram княжої родини Монако

Свято в Монако / © Instagram княжої родини Монако

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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