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Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми відвідали святковий захід у Монако
Княжа родина Монако відвідала святкування Дня Святого Іоанна.
Князь Альбер II та княгиня Шарлін разом зі своїми дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою взяли участь у благословенні Святих Дарів у Палатинській каплиці, яке очолив Його Преосвященство архієпископ Монако Домінік-Марі Давид.
Потім князівська родина спостерігала з тераси Княжого палацу за запаленням традиційного багаття «Батафоегу». Символ літнього сонцестояння, багаття Святого Іоанна, відзначається фольклорним гуртом La Palladienne de Monaco, який продовжує цю традицію танцями навколо багаття.
Княжа родина розділила цей момент традиції та дружнього спілкування з багатьма жителями Монако та гостями, що були присутніми на заході.
Княгиня Шарлін одягла сукню від Max Mara кольору слонової кістки, волосся розпустила і зробила легкий макіяж. А її дочка принцеса Габріелла була одягнена у шовкову сукню без рукавів, а волосся зібрала шпилькою ззаду.
Князь Альбер II та принц Жак були у синіх класичних костюмах та білих сорочках.
Нещодавно, нагадаємо, княгиня Шарлін була присутня із чоловіком на старті третього етапу Спортивно-благодійного заходу, організованого Фондом принцеси Шарлін Монакської.