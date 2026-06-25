Румер Вілліс показала милі фото з батьком Брюсом

Румер Вілліс / © Інстаграм Румер Уїлліс

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У 63-річної американської акторки Демі Мур є три доньки від актора Брюса Вілліса, з яким вони прожили у шлюбі 13 років, а розлучилися у 1998-му. Їхня старша донька — 37-річна Румер Вілліс — опублікувала у своєму Instagram фото з Брюсом на честь свята. Частина з них — архівні, решта — зроблені за останні декілька років.

Румер і Брюс Вілліс

Румер і Брюс Вілліс

Румер і Брюс Вілліс

Румер і Брюс Вілліс

«З Днем батька, тату, від твого улюбленого сина) Я обожнюю сміятися разом з тобою. Ти найкрутіший чувак у місті. Я тебе дуже люблю. Я така вдячна за твою радість і безтурботність… і твою ніжність. Я завжди буду з тобою», — написала вона під знімками.

Румер і Брюс Вілліс

Румер і Брюс Вілліс

Румер і Брюс Вілліс

Зазначимо, що Румер часто ділиться новинами про стан Брюса Вілліса, у якого діагностовано лобно-скроневу деменцію. В інтерв’ю та подкастах вона розповідає про те, як хвороба змінила життя родини, і зазначає, що близькі об’єдналися, щоб оточити актора турботою та підтримкою. Однак вона не приховує, що хвороба батька стала серйозним випробуванням для всієї родини.

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Нагадаємо, що раніше три доньки Демі Мур — Румер, Скаут і Таллула — разом пішли на обід.

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