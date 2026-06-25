Ці речі категорично не можна залишати у під’їзді, навіть за згоди мешканців: які причини заборони

Які речі не можна залишати у під’їзді / © Фото з відкритих джерел

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Під’їзд багатоквартирного будинку багато хто сприймає як додатковий простір для зберігання речей. Тут часто можна побачити велосипеди, дитячі візки, старі меблі, коробки чи навіть побутову техніку. Проте мало хто знає, що деякі предмети категорично заборонено залишати у місцях загального користування, навіть якщо сусіди не заперечують. Такі обмеження пов’язані не лише з комфортом мешканців, а й з вимогами пожежної безпеки та безперешкодної евакуації людей у надзвичайних ситуаціях. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Старі меблі та великогабаритні предмети

Шафи, тумби, дивани, крісла та інші меблі часто тимчасово виставляють у під’їзд перед вивезенням. Однак навіть короткочасне зберігання таких речей може створювати серйозні проблеми.

Великі предмети звужують проходи та сходові майданчики, що ускладнює пересування мешканців. У разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації вони можуть перешкодити швидкій евакуації людей.

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Крім того, старі меблі є легкозаймистими та сприяють швидкому поширенню вогню.

Велосипеди та електросамокати

Багато власників залишають велосипеди біля дверей квартири або під сходами. Проте такі речі також можуть порушувати правила безпеки.

Особливо небезпечними вважаються електросамокати та електровелосипеди через наявність літій-іонних акумуляторів. У разі несправності або перегріву батарея може загорітися, а пожежі такого типу дуже складно гасити.

Крім того, транспорт займає частину проходу та створює додаткові перешкоди для евакуації.

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Дитячі візки

Хоча дитячі візки часто залишають на сходових клітках із практичних міркувань, правила пожежної безпеки також можуть забороняти їхнє постійне зберігання в місцях загального користування.

Навіть компактний візок займає частину проходу, а під час надзвичайної ситуації кожен зайвий предмет може коштувати дорогоцінного часу.

Особливо небезпечно залишати візки біля евакуаційних виходів або на вузьких сходових майданчиках.

Коробки, пакети та будівельні матеріали

На перший погляд картонні коробки здаються нешкідливими. Проте саме вони становлять одну з найбільших пожежних небезпек у під’їздах.

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Папір, картон, плівка та інші пакувальні матеріали легко займаються від найменшої іскри. Також у коробках можуть накопичуватися пил і сміття, що погіршує санітарний стан будинку.

Окрему небезпеку становлять залишені після ремонту дошки, мішки зі сумішами та інші будівельні матеріали.

Побутова техніка та електроприлади

Старі холодильники, пральні машини, телевізори та інша техніка іноді місяцями стоять у під’їздах в очікуванні утилізації.

Такі предмети не лише займають багато місця, а й можуть містити легкозаймисті елементи або пошкоджену проводку. До того ж великогабаритна техніка суттєво ускладнює доступ до сходів і виходів.

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Легкозаймисті речовини

Категорично заборонено залишати в під’їздах бензин, фарби, розчинники, газові балони, паливо для генераторів та інші горючі матеріали.

Навіть невелика кількість таких речовин здатна значно підсилити пожежу та поставити під загрозу життя всіх мешканців будинку.

Саме через це подібні предмети не можна зберігати не лише в під’їздах, а й у більшості спільних приміщень.

Чому згода сусідів не скасовує заборону

Багато мешканців помилково вважають, що якщо всі сусіди не проти, то залишати речі в під’їзді можна без обмежень.

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Насправді вимоги пожежної безпеки є обов’язковими незалежно від думки мешканців. У разі перевірки або виникнення надзвичайної ситуації відповідальність може настати навіть тоді, коли ніхто із сусідів не скаржився.

Крім того, сьогодні всі мешканці можуть погоджуватися на зберігання речей, а завтра в будинку з’являться нові люди, для яких захаращений під’їзд стане проблемою.

Які наслідки можуть виникнути

Залишені у під’їзді речі можуть призвести до:

блокування евакуаційних шляхів;

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швидкого поширення пожежі;

травмування людей під час евакуації;

погіршення санітарного стану будинку;

конфліктів між мешканцями;

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адміністративної відповідальності у випадках порушення встановлених правил.

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