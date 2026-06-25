Кремль. / © Associated Press

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У Росії вкотре поскаржилися на Захід і навіть заговорили про новий механізм протидії «ворожим діям».

Про це заявив експерт Служби зовнішньої розвідки РФ Олександр Пастухов.

З його слів, РФ нібито поводиться «стримано», чого буцімто не скажеш про Захід. На тлі цього, зухвало висловився кремлівський посадовець, Москві необхідно передбачити «законодавчий механізм протидії їхнім ворожим діям».

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Пастухов заявив, мовляв, починати треба з права, бо у законодавстві країни-агресорки «просто життєво необхідно передбачити новий механізм протидії цим ворожим устремлінням».

США и РФ — последние новости

Нагадаємо, Кремль відкрито звинуватив США у підступності. Reuters пише про те, що одразу троє високопосадовців РФ публічно заявили про порушення Вашингтоном угод щодо завершення війни. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков висловився, мовляв, політична лінія Вашингтона дедалі сильніше наближається до антиросійської позиції Великої Британії та Франції.

Очільник МЗС Сергій Лавров також стривожився через зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України. Мовляв, сталося це після саміту G7 у Франції. Тепер Москва зухвало вимагає від Вашингтона пояснень.

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