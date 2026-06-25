Як позбутися сивини за допомогою соди: корисний трюк наших бабусь, який дійсно працює

Як позбутися сивини за допомогою соди / © pixabay.com

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Поява сивого волосся — природний процес, з яким рано чи пізно стикається майже кожна людина. Проте далеко не всі готові регулярно користуватися фарбами, особливо якщо сивини ще небагато. Саме тому дедалі більше людей звертають увагу на старі домашні методи догляду за волоссям, які використовували ще наші бабусі. Одним із найпопулярніших народних засобів вважається звичайна харчова сода. Вона не здатна повністю повернути природний колір уже посивілому волоссю, однак може допомогти зробити сивину менш помітною, покращити стан волосся та повернути йому природний блиск.

Як сода впливає на волосся

З часом на волоссі накопичуються залишки лаків, мусів, кондиціонерів та інших косметичних засобів. Через це пасма можуть втрачати блиск, ставати тьмяними, а сиві волоски — більш помітними.

Сода діє як м’який очищувач, який допомагає видалити накопичені забруднення та залишки косметики. Після такого очищення волосся стає свіжішим, об’ємнішим і доглянутішим.

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Крім того, сода допомагає нейтралізувати жовтуватий відтінок, який часто з’являється на сивому волоссі через жорстку воду, сонячне проміння або куріння.

Простий спосіб використання

Для домашнього догляду достатньо змішати одну столову ложку харчової соди з невеликою кількістю теплої води до утворення кашки.

Суміш обережно наносять на вологе волосся та шкіру голови легкими масажними рухами. Через 2-3 хвилини волосся ретельно промивають теплою водою.

Таку процедуру рекомендується проводити не частіше одного разу на 10-14 днів, оскільки надмірне використання соди може пересушувати волосся.

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Сода та кава для маскування сивини

Ще одним популярним способом є поєднання соди з натуральною меленою кавою.

Для приготування суміші знадобиться:

1 чайна ложка харчової соди;

2 столові ложки натуральної меленої кави;

трохи теплої води.

Отриману масу наносять на волосся приблизно на 20 хвилин, після чого ретельно змивають. Кава надає волоссю легкого темного відтінку, завдяки чому окремі сиві волоски стають менш помітними. Особливо добре цей метод підходить власницям каштанового та темно-русявого волосся.

Сода та чорний чай

Ще один перевірений домашній рецепт передбачає використання міцного чорного чаю. Після миття волосся його обполіскують охолодженим чайним настоєм, а потім використовують слабкий содовий розчин для очищення шкіри голови.

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Такий догляд допомагає зробити відтінок волосся більш насиченим, а сивину — менш контрастною.

Додаткові переваги соди

Окрім косметичного ефекту, сода допомагає:

усунути надлишок жиру біля коренів;

зменшити свербіж шкіри голови;

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прибрати залишки стайлінгових засобів;

надати волоссю додаткового об’єму;

повернути природний блиск пасмам.

Саме тому цей засіб уже багато десятиліть залишається популярним серед прихильників натурального догляду.

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