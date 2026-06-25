РФ готує провокації з польською символікою в Україні: що відомо / © Reuters

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Росія, ймовірно, готує провокації із використанням польської символіки та планує реалізувати їх на території України. За наявними даними, відповідне завдання могло отримати Головне розвідувальне управління Генштабу РФ (ГРУ).

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Як повідомляють джерела, такі дії можуть бути приурочені до Конференції з питань відновлення України, яка відбувається 25–26 червня у польському Гданську.

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За попередньою інформацією, метою можливих провокацій є спроба посіяти недовіру між Україною та Польщею, а також створити додаткову політичну напругу у відносинах між країнами.

«Головна мета ворога — політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною», — наголосили у Центрі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може вдатися до провокації «під чужим прапором» на власній території. Цей інцидент потім використається як привід для нової агресії. За його словами, деякі сигнали свідчать про підготовку саме такого сценарію. Польський дипломат нагадав про так звану Глівицьку провокацію, коли нацистська Німеччина використала польську символіку для створення приводу до вторгнення в Польщу.

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