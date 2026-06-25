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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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151
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Королева Максима та принцеса Аріана запалювали на футбольному матчі

Нідерландська королівська родина цього року була помічена на трибунах Чемпіонату світу з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима та принцеса Аріана

Королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Королева Максима та її молодша дочка принцеса Аріана були зазнімковані під час матчу групи F Кубка світу FIFA 2026 між Нідерландами та Швецією на стадіоні «Г'юстон» у Г'юстоні.

55-річна королева Максима та її 19-річна дочка принцеса Аріана запалювали на трибунах, підтримуючи нідерландську футбольну команду.

Королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Королева була одягнена в червоний трикотажний топ з поясом і сині штани, у неї був яскравий манікюр, волосся розпущене, а у вухах яскраві сережки. Принцеса Аріана теж була в червоному топі з високою горловиною та білих штанях. Вона розпустила волосся і зробила червоний манікюр, як у мами, а також широко усміхалася і піднімала руки догори, вболіваючи за національну збірну.

Раніше, нагадаємо, ми показували інші фото королівської родини Нідерландів з Чемпіонату світу з футболу.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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