Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які віддають перевагу партнерам, молодшим за себе

Гороскоп / © Credits

Реклама

І якщо ми вже звикли до випадків, коли чоловік переживає жінку, то зворотна ситуація часто нас дивує.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які віддають перевагу партнерам, молодшим за себе.

Лев

Леви є представницями королівського знака зодіаку, а королев, як відомо, супроводжує свита. З’являтися на світських заходах, на їхню думку, потрібно у всій красі, і супутник, який їх супроводжує, у цьому сенсі не є винятком. Молодий партнер ідеально доповнить їхній образ і викличе заздрість оточення.

Реклама

Терези

Терези — як найбільш естетично розвинений знак зодіаку — люблять усе прекрасне, і супутник життя, на їхню думку, має відповідати їхнім критеріям ідеального партнера — як внутрішньо, так і зовні. Партнери, які молодші за них за віком, легко вписуються в такий образ.

Стрілець

Стрільці відомі своєю пристрастю до подорожей і пригод, і, на їхню думку, зручніше — і приємніше — подорожувати світом і потрапляти в різні історії — зокрема, й авантюрного характеру — з молодим партнером, хоча іноді їм трапляються й однолітки, які дадуть фору юним супутникам життя.

Читайте також:

Новини партнерів