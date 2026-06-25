- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 365
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які віддають перевагу партнерам, молодшим за себе
Пари, у яких між партнерами існує значна різниця у віці, викликають жвавий інтерес у оточення.
І якщо ми вже звикли до випадків, коли чоловік переживає жінку, то зворотна ситуація часто нас дивує.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які віддають перевагу партнерам, молодшим за себе.
Лев
Леви є представницями королівського знака зодіаку, а королев, як відомо, супроводжує свита. З’являтися на світських заходах, на їхню думку, потрібно у всій красі, і супутник, який їх супроводжує, у цьому сенсі не є винятком. Молодий партнер ідеально доповнить їхній образ і викличе заздрість оточення.
Терези
Терези — як найбільш естетично розвинений знак зодіаку — люблять усе прекрасне, і супутник життя, на їхню думку, має відповідати їхнім критеріям ідеального партнера — як внутрішньо, так і зовні. Партнери, які молодші за них за віком, легко вписуються в такий образ.
Стрілець
Стрільці відомі своєю пристрастю до подорожей і пригод, і, на їхню думку, зручніше — і приємніше — подорожувати світом і потрапляти в різні історії — зокрема, й авантюрного характеру — з молодим партнером, хоча іноді їм трапляються й однолітки, які дадуть фору юним супутникам життя.
Читайте також:
Найнебезпечніші дні в червні 2026 року: що на нас чекає в цей час
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше