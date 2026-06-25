Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо задуматися про можливі наслідки своїх вчинків

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Водночас як добрі, так і погані вчинки, скоєні в цей час, повернуться до їхнього виконавця бумерангом, тому дуже важливо замислюватися над можливими наслідками.

Сьогодні, 25 червня, бумеранг — як злого, так і доброго — може торкнутися представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо задуматися про можливі наслідки своїх вчинків.

Рак

Ракам цього дня важливо думати не про те, що вони можуть зробити, а про те, чого вони не зроблять. Так, поскупившись на добрі слова чи вчинки, вони дуже швидко про це пошкодують, оскільки така — емоційна — жадібність негативно позначиться на них самих: ніхто не прийде їм на допомогу.

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Терези

Терезам астрологи не рекомендують обирати одного з двох друзів чи знайомих, які сваряться, оскільки друга сторона може сприйняти це як зраду. Наслідком такого непорозуміння може стати відповідна реакція, яку представники цього знака теж вважатимуть зрадою.

Водолій

Водолії, перебуваючи на своїй — переважно творчій — хвилі, взагалі рідко замислюються над наслідками своїх вчинків, до того ж роблять це не через легковажність — їм просто байдуже. Але сьогодні їхня необачність може дорого їм стати, тому бажано виявити розсудливість.

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