Астролог назвал женщин Зодиака, которые предпочитают партнеров младше себя

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И если мы уже привыкли к случаям, когда мужчина превосходит женщину по количеству прожитых лет, то противоположная ситуация нас часто удивляет.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые предпочитают партнеров младше себя.

Лев

Львы являются представительницами королевского знака Зодиака, а королев, как известно, играет свита. Появляться в свете, на их взгляд, нужно во всем блеске, и спутник, который их сопровождает, в этом смысле не исключение. Молодой партнер идеально дополнит их образ и вызовет зависть окружающих.

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Весы

Весы — как наиболее эстетически развитый знак Зодиака — любят все красивое, и спутник жизни, на их взгляд, должен соответствовать их критериям идеального партнера — как внутренне, так и внешне. Партнеры, которые младше их по возрасту, в такой портрет легко вписываются.

Стрелец

Стрельцы известны своей тягой к путешествиям и приключениям, и, на их взгляд, удобнее — и приятнее — ездить по миру и попадать в истории — в том числе и авантюрного характера — с молодым партнером, хотя иногда им встречаются и ровесники, которые дадут форы юным спутникам жизни.

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