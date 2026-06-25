В цветочном платье и очках от солнца: герцогиня Софи блеснула ярким летним луком

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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На днях она посетила Дом правительства, а также встретилась с некоторыми благотворительными организациями.

Софи была запечатлена вместе с вице-адмиралом сэром Джереми Кидом и его женой доктором Карен Кид во время приема NSPCC в Доме правительства.

Герцогиня Эдинбургская Софи с сэром Джереми Кидом и его женой Карен Кид / © Getty Images

Для этого мероприятия герцогиня Эдинбургская выбрала синее макси-платье с объемными летящими рукавами и цветочным принтом, обула шльопанцы в золотистом оттенке на платформе от Jimmy Choo, была в солнцезащитных очках от Sting Occhiali, а образ свой дополнила золотой подвеской на шее и серьгами Giulia Barela Jewelry из золота. Также Софи носила несколько браслетов из золота и кольца, и часы на черном кожаном ремешке, хотя обычно она предпочитает носить другие часы на запястье.

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Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская собрала волосы в низкую прическу и сделала дневной макияж.

Напомним, ранее мы показывали, какой образ Софи выбрала для первого дня визита на остров.

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