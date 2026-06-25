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В цветочном платье и очках от солнца: герцогиня Софи блеснула ярким летним луком
Герцогиня Эдинбургская Софи находится с визитом на острове Джерси.
На днях она посетила Дом правительства, а также встретилась с некоторыми благотворительными организациями.
Софи была запечатлена вместе с вице-адмиралом сэром Джереми Кидом и его женой доктором Карен Кид во время приема NSPCC в Доме правительства.
Для этого мероприятия герцогиня Эдинбургская выбрала синее макси-платье с объемными летящими рукавами и цветочным принтом, обула шльопанцы в золотистом оттенке на платформе от Jimmy Choo, была в солнцезащитных очках от Sting Occhiali, а образ свой дополнила золотой подвеской на шее и серьгами Giulia Barela Jewelry из золота. Также Софи носила несколько браслетов из золота и кольца, и часы на черном кожаном ремешке, хотя обычно она предпочитает носить другие часы на запястье.
Герцогиня Эдинбургская собрала волосы в низкую прическу и сделала дневной макияж.
Напомним, ранее мы показывали, какой образ Софи выбрала для первого дня визита на остров.