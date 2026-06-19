Герцогиня Софи появилась в Аскоте в своем уникальном свадебном ожерелье

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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В Великобритании продолжаются скачки в Аскоте, и в четверг, который традиционно считается Ladies' Day (Днём леди), особое внимание привлекла Софи, герцогиня Эдинбургская.

Она появилась на публике накануне 27-й годовщины своей свадьбы с принцем Эдвардом, поэтому надела особенно ценное ожерелье из чёрных и белых жемчужин, которое Эдвард создал для неё в качестве свадебного подарка в 1999 году. Украшение очень необычное, ведь оно отличается дизайном с кулоном в виде креста.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Украшение создано ювелирами Asprey и Garrard, которые также изготовили обручальное кольцо герцогини. У неё также есть серьги в том же стиле, но в Аскоте она их не надела.

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Кроме того, на Софи было синее платье с рукавами-фонариками от Suzannah London, которое она носила в сочетании с шляпкой в тон.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Церемония бракосочетания Софи и Эдварда состоялась в 1999 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Невеста сочетала колье с платьем-пальто простого фасона, которое немного напоминало наряд из позднего средневековья. Наряд был сшит из органзы, шелка, крепа и тюля цвета слоновой кости, лиф имел V-образный вырез, также у наряда были длинные рукава, заканчивающиеся расклешенными манжетами. Платье было расшито 325 тысячами жемчужин и кристаллов, окрашено в нежный цвет вручную. Разработала этот наряд Саманта Кесвик, а на его создание ушло около 4 месяцев.

Софи и Эдвард в день свадьбы / © Getty Images

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