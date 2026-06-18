Принцесса Кейт и принц Уильям поделились новым красочным фото с Королевского Аскота

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Принцесса Уэльская выбрала для этого выхода яркий наряд желтого цвета от Roksanda и шляпу с широкими полями. А принц Уильям был во фраке, брюках и шляпе-цилиндре.

Позже в этот же день Кейт и Уильям поделились в своем аккаунте в Instagram новым совместный снимком, сделанным во время Королевского Аскота.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Они подписали его “Это был прекрасный день” и опубликовали в Instagram Stories. На фотографии пара мило улыбается, позируя фотографу на фоне красивой белой двери.

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Напомним во второй день скачек их посетили также король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна, мама Кейт – Кэрол Миддлтон и ее невестка Ализе Тевене, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

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