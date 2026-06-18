- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Кейт и принц Уильям поделились новым красочным фото с Королевского Аскота
Принц Уильям и принцесса Кейт приехали вчера на второй день скачек Royal Ascot.
Принцесса Уэльская выбрала для этого выхода яркий наряд желтого цвета от Roksanda и шляпу с широкими полями. А принц Уильям был во фраке, брюках и шляпе-цилиндре.
Позже в этот же день Кейт и Уильям поделились в своем аккаунте в Instagram новым совместный снимком, сделанным во время Королевского Аскота.
Они подписали его “Это был прекрасный день” и опубликовали в Instagram Stories. На фотографии пара мило улыбается, позируя фотографу на фоне красивой белой двери.
Напомним во второй день скачек их посетили также король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна, мама Кейт – Кэрол Миддлтон и ее невестка Ализе Тевене, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.