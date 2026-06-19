Флоренс Пью застали на улице в Нью-Йорке в необычной ситуации

Флоренс Пью / © Associated Press

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Актриса Флоренс Пью присоединилась к актерскому составу будущего фильма «42,6 года» — предстоящей научно-фантастической мелодрамы режиссера Майкла Шварца. В фильме также снимутся Энди Сэмберг и Аннет Беннинг.

Флоренс и Энди были замечены в Центральном парке Нью-Йорка во время съемок. Актриса стояла на велосипеде Семберга, пока он ехал на нём по парку. Пока что актриса не указана в актёрском составе фильма, но, возможно, её роль просто держат в секрете.

Энди Сэмберг и Флоренс Пью / © Getty Images

Издание Deadline сообщает, что фильм рассказывает о Бене (которого играет Сэмберг), который после экспериментальной процедуры подвергается криогенной заморозке на 42,6 года. По сюжету герой решает восстановить связь со своей бывшей девушкой Рути (её играет Аннет Беннинг), и хотя он не постарел ни на день, она прожила без него всю жизнь.

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Энди не только снимается в фильме, но и придумал сюжет вместе со сценаристом Сетом Райссом, а также выступил продюсером фильма.

Кроме того, в Нью-Йорке сейчас проходят съёмки сериала «Count My Lies», в котором сыграют такие актёры, как Линдси Логан, Шейлин Вудли и Кит Херингтон.

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