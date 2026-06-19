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- Украина
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Удар по Starlink: план ЕС может оставить Украину без критической связи
План ЕС по суверенитету в космосе может привести к перебоям в работе систем Starlink.
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX заявила, что новые инициативы Евросоюза могут спровоцировать проблемы с работой спутникового Интернета Starlink. Под угрозой оказалась критически важная для ВСУ и экстренных служб связь в Украине.
Об этом пишет Financial Times.
В документе, переданном европейским чиновникам и с которым ознакомилось издание, компания SpaceX заявила:
«Это предложение создает значительную вероятность того, что европейцы останутся без спутниковых сервисов direct-to-device (прямое подключение устройств к спутникам), или что новые европейские операторы создадут глобальные проблемы с препятствиями, в частности для экстренных служб, таких как работающие в Украине«.
В мае Евросоюз выступил с инициативой зарезервировать часть спектра для европейских операторов, что позволяет смартфонам напрямую соединяться со спутниками. Такой шаг фактически ограничивает доступ к этим частотам для американских и китайских компаний.
В настоящее время диапазон частот 2 ГГц используют две американские компании — Viasat и EchoStar.
В SpaceX подчеркнули, что предложенный ЕС подход ставит в приоритет «страну регистрации оператора выше экономических, технических и регуляторных реалий».
После объявления этой инициативы главная чиновница ЕС по технологиям Хенна Вирккунен стала в защиту преимуществ для европейских компаний. Она отметила, что блок стремится «усилить наши европейские возможности в этом секторе», в то же время оставаясь открытым для международных игроков в других частях спектра.
Другие участники переговорного процесса утверждают, что часть чиновников ЕС сознательно стремились ограничить платформу Starlink.
Европейская инициатива появилась после сигналов из Вашингтона.
Еще в марте Федеральная комиссия по связи США (FCC) предупредила, что готова принять ответные меры, если Евросоюз будет отдавать предпочтение европейским спутниковым операторам вместо таких решений, как Starlink.
«Мы обеспокоены некоторыми разговорами о европейском спутниковом суверенитете. Если Европа пойдет по этому пути, тогда, как вы понимаете, мы будем вынуждены принять соответствующие зеркальные меры», — заявил тогда глава FCC Брендан Карр.
Предложение Еврокомиссии еще должно пройти согласование с государствами-членами ЕС и Европарламентом.
Приближенное к SpaceX лицо сообщило, что компания все еще рассчитывает повлиять на дальнейшее течение дискуссии, учитывая беспокойство, которое уже выразили как представители бизнеса, так и несколько европейских правительств.
К слову, ранее в июне польский политик Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС через присвоение одному из подразделений ВСУ «имени Героев УПА». Он потребовал от Киева прекратить «культ преступников» и разрешить эксгумацию жертв Волынской трагедии. Для усиления давления лидер Конфедерации также предложил прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии и отказаться от совместного финансирования помощи Украине.