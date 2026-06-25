Как самостоятельно вырастить клубнику из покупных ягод, вкус которых вам понравился

Клубника / © Associated Press

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Однако часто бывает так: вы купили клубнику, которая оказалась настолько сладкой и ароматной, что у вас возникло желание выращивать в своем саду или на балконе именно этот сорт.

Express.co.uk делится советами эксперта по садоводству, известного под ником Nature with Ifzaal, который раскрыл в TikTok свой секрет выращивания клубники из семян того сорта, который вам понравился.

Вот что нужно сделать с клубникой, купленной в магазине

Вам нужно аккуратно срезать внешний слой. Для этого вам понадобится всего одна клубника, но это может оказаться довольно сложной задачей, поэтому используйте острый нож. Автор показывает, как он нарезает тонкие полоски с поверхности клубники и кладет их на кусочек кухонной бумаги. Дайте клубнике высохнуть на бумаге, оставив её на несколько дней. Когда кусочки полностью высохнут, стряхните семена с бумаги на белую тарелку, чтобы их было хорошо видно. Затем возьмите небольшой контейнер и наполните его компостом. Можно использовать контейнер, в котором была клубника. После этого вам нужно аккуратно рассыпать семена клубники поверх компоста. Поддерживайте почву влажной, и довольно скоро у вас появятся всходы. Чтобы увлажнить почву, просто воспользуйтесь пульверизатором или бутылкой с распылителем, как я делаю здесь. Через пару месяцев они будут готовы к высадке на улицу. Следуя этому действительно простому методу, вам больше никогда не придётся покупать саженцы клубники.

Когда именно пора сажать клубнику

Хотя, возможно, уже слишком поздно сажать клубнику, чтобы насладиться ею этим летом, вы всё ещё можете начать выращивать урожай на следующий год. Посадка в августе или сентябре дает растениям время прижиться к плодоношению в следующем году.

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Клубнику можно выращивать на специальной грядке или участке, а также в больших горшках, мешках для выращивания, подвесных корзинах и оконных ящиках; она должна находиться на солнечном месте, хотя небольшая тень допустима. Её не следует сажать в местах, подверженных поздним заморозкам.

Просто наполните большой контейнер универсальным компостом без торфа или почвенным компостом и посадите растение так, чтобы верхушка находилась на одном уровне с поверхностью. Располагайте растения на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Поставьте контейнер в защищенное от света солнечное место и регулярно поливайте.

Растения клубники следует регулярно поливать, пока они приживаются, особенно те, что растут в контейнерах и подвесных корзинах, поскольку компост может быстро высыхать. Лучше всего избегать увлажнения центра и верхушки растения или плодов, так как это может привести к грибковым заболеваниям.

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