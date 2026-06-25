Что будет, если кушать немытые овощи и фрукты: это не такая уж мелочь

Овощи / © Associated Press

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Мытье овощей и фруктов — одна из самых простых привычек здорового питания, которую многие недооценивают. Особенно когда мы спешим, путешествуем или покупаем продукты с пометкой «фермерские» или «органические» и считаем их абсолютно безопасными.

Однако, как рассказало издание Real Simple, немытые продукты могут содержать не только пыль или остатки почвы, но и бактерии, паразитов, частицы грязи и даже остатки пестицидов. Именно поэтому рекомендуется мыть все овощи и фрукты без исключения, даже если вы планируете их чистить или готовить.

Бактерии и паразиты

На поверхности фруктов и овощей могут оставаться бактерии, которые попадают туда из почвы, воды, от животных или во время транспортировки и продажи. Среди наиболее распространённых опасных микроорганизмов — кишечная палочка (E. coli), Salmonella, Listeria, Shigella и паразиты, в частности Cyclospora.

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Попадая в организм, они могут вызывать диарею, спазмы в животе, тошноту, рвоту, повышение температуры и обезвоживание. В тяжелых случаях последствия могут быть гораздо серьезнее — от поражения почек до инфекций крови и осложнений во время беременности.

Особое внимание следует уделять продуктам, которые мы употребляем в сыром виде. В отличие от термически обработанной пищи, они не проходят так называемый «этап обезвреживания», когда высокая температура уничтожает большинство опасных микроорганизмов.

Продукты, которые необходимо мыть особенно тщательно

Некоторые овощи и фрукты накапливают загрязнения в большей степени, чем другие. К группе риска относятся:

ягоды, в частности, клубника, черника, ежевика

листовая зелень, например, салат, шпинат, кейл

дыни и арбузы

корнеплоды

чеснок

Ягоды имеют пористую поверхность, листовая зелень — много слоев и складок, а плоды, растущие близко к земле, чаще соприкасаются с почвой. Именно в таких местах могут скапливаться бактерии и частицы грязи даже после сбора урожая.

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Грязь, насекомые и другие неприятные сюрпризы

Даже если овощ или фрукт выглядит чистым, на их поверхности могут оставаться песок, мелкие камешки, насекомые или следы жизнедеятельности животных. Такие загрязнения не только неприятны, но и могут представлять настоящую опасность. Они способны повредить зубы, вызвать раздражение ротовой полости или желудочно-кишечного тракта, а также стать источником дополнительных бактерий.

Чаще всего подобные загрязнения встречаются на овощах и фруктах, которые растут непосредственно на земле или рядом с ней.

Пестициды

Для защиты урожая от насекомых, сорняков и грибков производители используют пестициды. И хотя их количество, как правило, контролируется, некоторая часть веществ может оставаться на поверхности продуктов после сбора урожая. Больше всего остатков пестицидов способны накапливать:

персики

листовая зелень

помидоры

огурцы

сладкий перец

черника и ежевика

Чем больше складок, ворсинок или неровностей на поверхности продукта, тем сложнее полностью избавиться от остатков химических веществ. Промывка под проточной водой помогает значительно уменьшить их количество. Если продукт можно очистить от кожуры, это дополнительно снижает риск контакта с пестицидами.

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Исключения

Даже если вы собираетесь очистить яблоко, огурец или морковь, их всё равно нужно помыть перед нарезкой. При очистке ножом или руками бактерии и загрязнения могут легко попасть с поверхности внутрь продукта. Это правило особенно важно соблюдать детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом или тем, кто проходит лечение, например, химиотерапию. Именно они тяжелее всего переносят пищевые инфекции и подвержены более высокому риску серьезных осложнений.

Как мыть овощи и фрукты

Не стоит спешить мыть продукты сразу после покупки, лучше делать это непосредственно перед употреблением, ведь так они дольше останутся свежими. Основные правила просты:

используйте прохладную проточную воду

для картофеля и других твердых овощей используйте щетку

не используйте мыло, отбеливатели или специальные моющие средства для продуктов

листовую зелень разделяйте на отдельные листья, замачивайте в воде, осторожно промывайте и тщательно ополаскивайте

клубнику и чернику по желанию можно быстро промыть в слабом растворе уксуса

Мытье овощей и фруктов кажется мелочью, но именно эта простая привычка может уберечь от неприятных последствий для здоровья.

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