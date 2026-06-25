Помідори / © Associated Press

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Городникам варто звернути увагу на деякі з найдорожчих овочів, які можна купити в супермаркетах, оскільки часто це ті, що дешевше вирощувати самостійно.

Хоча деякі з цих культур потребують додаткового терпіння, простору або досвіду садівництва, економія може виправдати витрачені зусилля, якщо ви зможете забезпечити їм правильні умови вирощування.

The Spruce рекомендує вирощувати ці сім овочів, якщо ви хочете замінити деякі витрати в супермаркеті на більш бюджетний урожай з власного городу.

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Артишоки

Артишоки / © Credits

Артишоки — одні з найдорожчих овочів у супермаркетах через трудомістке ручне збирання, обмежений регіон вирощування та невелику кількість їстівної м’якоті. Враховуючи, що свіже насіння має рівень проростання до 80%, вирощування власних артишоків — це вигідна інвестиція.

Почніть вирощувати насіння у приміщенні за вісім-десять тижнів до останніх заморозків, а потім вирощуйте артишоки у кліматичних зонах (USDA) від 7 до 11 на сонячному місці та в рівномірно вологому, багатому на компост ґрунті для досягнення найкращих результатів.

Хоча в холодному кліматі ці овочі можна вирощувати лише як однорічні рослини, в тепліших регіонах вкорінені культури можуть давати гарний урожай протягом понад десяти років, якщо ділити їх кожні кілька років.

Спаржа

Спаржа / © Associated Press

Проростання до 95% робить спроби вирощування спаржі очевидними в більшості місць, оскільки вона добре росте в зонах USDA від 2 до 9.

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Цей невибагливий багаторічний овоч може продовжувати плодоносити пагонами до 30 років після того, як приживеться, за умови, що ви зможете забезпечити йому сонячне місце в родючому, добре дренованому, постійно вологому ґрунті.

Хоча насіння проростає легко, воно може сповільнитися, тому інший варіант — посадити однорічні пагони ранньою весною. Уникайте сильного збирання врожаю протягом перших кількох років, доки коріння приживається, і завжди обрізайте перисті папороті до землі, перш ніж з’являться нові пагони наступного сезону.

Помідори чері

Помідори чері / © Associated Press

Ці соковиті, солодкі плоди вирощуються швидше й легше, ніж великі помідори сорту «біфстейк», та ідеально підходять для садівників-початківців. Вони добре ростуть на високих грядках і в контейнерах, і ви будете винагороджені рясним врожаєм, якщо виберете сонячне місце, забезпечите родючий ґрунт і регулярне поливання у зонах USDA від 2 до 11.

Французький естрагон

Французький естрагон / © Credits

Оскільки французький естрагон дає стерильне насіння, його доводиться розмножувати вручну, через що він є дорогою пропозицією в супермаркетах. Ви можете купити розсаду за ту ж ціну та розділити коріння, коли воно приживеться, щоб підтримувати постійний запас цієї цінної трави, схожої на лакрицю.

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Ця дуже ароматна кулінарна культура найкраще росте в зонах USDA від 5 до 9 на сонячному місці та в ґрунті з чудовим дренажем. Регулярне збирання кінчиків рослини та видалення квіткових бруньок сприяють росту більш кущистої рослини, яка забезпечуватиме стабільний урожай їстівних частин протягом усього літа.

Бамія (окра)

Бамія (окра) / © Associated Press

Це джерело поживних речовин дорого коштує, оскільки стручки часто доводиться збирати вручну, перш ніж вони стануть жорсткими. Якщо у вас тепле літо з температурою щонайменше 21°C, варто виростити власну бамію. Цей пухнастий зелений овоч легко простає з насіння.

Насіннєві коробочки рослини добре ростуть на сонячному місці та в родючому ґрунті в зонах USDA від 2 по 11, і найкраще збирати їх тоді, коли вони ще маленькі та ніжні, щоб стимулювати подальший урожай.

Червоний перець

Перець / © Associated Press

Червоний, жовтий і помаранчевий болгарський перець дорожчий за зелений, оскільки він довше залишається на рослині, щоб повністю дозріти. Ви можете купити пакунок з насінням, якщо у вас теплий клімат і достатньо терпіння для отримання гарного врожаю.

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Почніть висівати насіння у приміщенні за вісім-десять тижнів до останніх заморозків у зонах USDA від 9 до 11. Пересадіть його на відкриту ділянку під прямими сонячними променями, щойно температура ґрунту досягне 15–22°C.

Болгарський перець віддає перевагу родючому, добре дренованому ґрунту та регулярному поливанню.

Візьміть до уваги, що вам треба буде почекати ще 2–4 тижні, щоб зелений перець набув яскравого червоного кольору перед збиранням врожаю.

Васабі

Васабі / © Associated Press

Справжній васабі з його чистим, недовговічним гострим смаком отримують з підземного стебла напівводної японської трави Wasabia japonica, і це один з найдорожчих овочів для купівлі. Його повільний ріст, складне вирощування і короткий термін зберігання означають, що він може коштувати дуже дорого.

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Хоча вирощування васабі з насіння — справа непроста, якщо ви маєте досвід і відданість справі, зусилля можуть бути того варті. Однак майте на увазі, що проростання насіння васабі значно нижче, ніж в інших овочів у цьому переліку, і воно потребує суворого періоду холодної стратифікації, щоб вийти зі стану спокою. Крім того, ви можете придбати готову розсаду у спеціалізованих розплідниках.

Васабі — дуже вибаглива рослина, яка потребує для росту прохолодної температури, густої тіні та постійно вологого, добре дренованого ґрунту. Щоб отримати кореневище, придатне для збирання врожаю, потрібно близько 18–24 місяців.

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