Конференція без Зеленського: чому Туск відверто зрадів відсутності українського президента

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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У Польщі напередодні Конференції з питань відновлення України (URC 2026) очільник уряду Дональд Туск анонсував серйозну розмову з українською делегацією, щоб спробувати врегулювати поточну дипломатичну кризу.

Про це пише RMF24.

Гіркі слова та ескалація емоцій

Очільник польського уряду наголосив, що його головним завданням було довести підготовку міжнародної конференції до успішного фіналу. Він висловив сподівання, що цей майданчик стане дієвим способом для зупинення шкідливої ескалації між Варшавою та Києвом. Водночас політик не збирається уникати складних історичних тем під час запланованих зустрічей.

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«Напевно, завтра буде нагода сказати кілька сильних і гірких слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають зі складної історії», — заявив Дональд Туск.

Прем’єр-міністр додав, що планує висловити ці зауваження максимально відверто. Він підкреслив, що зробить це безпосередньо у присутності очільниці українського уряду Юлії Свириденко.

Відсутність Зеленського та стратегічні інтереси

Коментуючи скасування візиту Володимира Зеленського, Туск зізнався, що українська прем’єрка попередньо консультувалася з ним щодо цього рішення. На його думку, такий крок може навіть піти на користь масштабному міжнародному заходу.

«Я сприймаю це з відчуттям, що це також може послужити на користь цій конференції. Буде менше емоцій, а більше по суті», — оцінив ситуацію польський прем’єр.

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Раніше глава польського уряду публічно визнав складність нинішніх двосторонніх відносин, проте запевнив, що не буде підживлювати цю напруженість заради підвищення політичних рейтингів. Він переконаний, що стратегічна безпека вимагає від Варшави побудови міцних зв’язків із Києвом на основі бачення спільного майбутнього, а не через призму минулих історичних травм.

За словами політика, довгострокові національні інтереси обох країн полягають у продовженні тісної економічної співпраці. Саме тому під час заходу у Гданську сторони мають укласти низку нових договорів, адже збереження порядності у часи війни завжди приносить позитивні результати для обох держав.

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