Макіяж / © Pexels

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Після 60 років макіяж має не приховувати вік, а підкреслювати природну красу та свіжість обличчя. Втім, деякі популярні засоби можуть лише додати зайвих років і зробити зморшки помітнішими.

Секретами щодо макіяжу для тих, кому за 60, поділилися візажисти у коментарях VOGUE Germany.

Жодного тонального крему для контуру очей

Найкраще використовувати дуже мало тонального крему — завжди того самого відтінку, що й ваш тон шкіри. Його слід рівномірно розтушовувати, щоб вирівняти колір обличчя, який змінюється з віком. Однак навколо очей слід взагалі уникати тонального крему.

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Консилер для зони навколо очей

За словами візажистів, для зони навколо очей варто застосовувати не тональний крем, а консилер. Втім, його слід наносити лише на ту ділянку, де видно темні кола, щоб зовнішня половина контурів і "гусячі лапки", які більш схильні до утворення зморшок, залишилися недоторканими.

Правильне матування

Якщо ви віддаєте перевагу більш матовому кольору обличчя, слід нанести лише трохи матувальної пудри на певні ділянки — боки носа, підборіддя та носогубні складки, залишаючи решту шкіри свіжою та природною.

Густіші брови

Брови з віком стають менш густими та мають тенденцію трохи опускатися. Саме тому повні та чітко окреслені брови — це спосіб омолодити зовнішній вигляд. Щоб досягти ефекту, слід застосовувати олівець світліший за природний колір брів.

Рум’яна: колір і нанесення

Наносити рум’яна слід на верхню частину вилиці — рухами вгору до скроні, добре розтушовуючи їх для особливо природного вигляду. Відтінки мають бути свіжими та яскравими.

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Макіяж очей

Для фарбування очей слід використовувати кремові тіні для повік як основу, а потім — пудрові відтінки. Слід уникати повністю матових або дуже блискучих тіней. Такий макіяж додаватиме віку.

Атласні тіні краще підходять для виділення центру повіки, а матові — щоб окреслити вигин повіки та зовнішній куточок ока.

Потовщення вій

Оскільки вії з віком мають тенденцію випадати і ставати тоншими, можна використовувати чорний або темно-коричневий олівець. Наносити треба біля основи, щоб визначити форму, посилити ефект туші та зробити їх візуально густішими.

Фарбування губ

Нейтральні рожеві тони є безпомилковим варіантом для пані 60+. Їм також пасуватимуть червонуваті тони — особливо в матовому покритті.

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Візажисти наголошують, що зволожувальні, напівпрозорі варіанти допоможуть запобігти трісканню губ або появі дрібних зморшок. Однак, якщо губи дуже бліді та не мають чіткості, їх можна злегка обвести олівцем, а потім нанести стійку матову помаду такого самого відтінку, що й підводка.

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