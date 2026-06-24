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Макіяж для жінок після 60: як правильно фарбуватися, щоб мати молодший вигляд — поради візажистів
Візажисти назвали прості правила, які допоможуть жінкам 60+ мати молодший, доглянутий і сяйливий вигляд без ефекту «важкого» макіяжу.
Після 60 років макіяж має не приховувати вік, а підкреслювати природну красу та свіжість обличчя. Втім, деякі популярні засоби можуть лише додати зайвих років і зробити зморшки помітнішими.
Секретами щодо макіяжу для тих, кому за 60, поділилися візажисти у коментарях VOGUE Germany.
Жодного тонального крему для контуру очей
Найкраще використовувати дуже мало тонального крему — завжди того самого відтінку, що й ваш тон шкіри. Його слід рівномірно розтушовувати, щоб вирівняти колір обличчя, який змінюється з віком. Однак навколо очей слід взагалі уникати тонального крему.
Консилер для зони навколо очей
За словами візажистів, для зони навколо очей варто застосовувати не тональний крем, а консилер. Втім, його слід наносити лише на ту ділянку, де видно темні кола, щоб зовнішня половина контурів і "гусячі лапки", які більш схильні до утворення зморшок, залишилися недоторканими.
Правильне матування
Якщо ви віддаєте перевагу більш матовому кольору обличчя, слід нанести лише трохи матувальної пудри на певні ділянки — боки носа, підборіддя та носогубні складки, залишаючи решту шкіри свіжою та природною.
Густіші брови
Брови з віком стають менш густими та мають тенденцію трохи опускатися. Саме тому повні та чітко окреслені брови — це спосіб омолодити зовнішній вигляд. Щоб досягти ефекту, слід застосовувати олівець світліший за природний колір брів.
Рум’яна: колір і нанесення
Наносити рум’яна слід на верхню частину вилиці — рухами вгору до скроні, добре розтушовуючи їх для особливо природного вигляду. Відтінки мають бути свіжими та яскравими.
Макіяж очей
Для фарбування очей слід використовувати кремові тіні для повік як основу, а потім — пудрові відтінки. Слід уникати повністю матових або дуже блискучих тіней. Такий макіяж додаватиме віку.
Атласні тіні краще підходять для виділення центру повіки, а матові — щоб окреслити вигин повіки та зовнішній куточок ока.
Потовщення вій
Оскільки вії з віком мають тенденцію випадати і ставати тоншими, можна використовувати чорний або темно-коричневий олівець. Наносити треба біля основи, щоб визначити форму, посилити ефект туші та зробити їх візуально густішими.
Фарбування губ
Нейтральні рожеві тони є безпомилковим варіантом для пані 60+. Їм також пасуватимуть червонуваті тони — особливо в матовому покритті.
Візажисти наголошують, що зволожувальні, напівпрозорі варіанти допоможуть запобігти трісканню губ або появі дрібних зморшок. Однак, якщо губи дуже бліді та не мають чіткості, їх можна злегка обвести олівцем, а потім нанести стійку матову помаду такого самого відтінку, що й підводка.
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