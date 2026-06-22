Ідеальний педикюр на літо для жінок за 50: чотири найкращі кольори (фото)

Педикюр. / © pixabay.com

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Доглянуті стопи та акуратний педикюр залишаються важливою частиною естетики в будь-якому віці. Після 50 років особливої уваги потребують не лише форма нігтів і стан шкіри, а й вибір кольору лаку. Стилісти виділили кілька найвдаліших відтінків, які мають максимально природній і вишуканий вигляд — від ніжних нюдових до класичних акцентних рішень.

Про чотири найгарніші кольори педикюру для зрілих ніг повідомляє видання Vogue.fr.

Молочно-рожевий і пудровий

Пудровий, зефірний, молочно-рожевий та напівпрозорі нюдові відтінки — дуже влучні варіанти для зрілої шкіри стоп. Вони надають нігтям охайного, доглянутого вигляду без ефекту штучності. Зокрема, маскують нерівності пігменту та особливості нігтьової пластини, яка з віком може ставати бляклою або крейдяно-білою.

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Педикюр після 50+.

Педикюр після 50+. / © Instagram

Теплі нейтральні тони

Нейтральні, теплі відтінки — як-от беж або персиковий колір — візуально пом’якшують загальний вигляд стопи. Водночас холодна гама — сіро-бежевий чи ліловий підтон — може зробити образ дещо блідим та нудним.

Педикюр після 50+. / © Instagram

Червоний

Класичний червоний або насичений бордовий — класика, яка поза часом. Ці відтінки додають образу вишуканості та забезпечують розкішний вигляд нігтикам у відкритому взутті.

Педикюр після 50+. / © Instagram

Слонова кістка

Молочний білий або відтінок ніжної слонової кістки підсвічують нігтьову пластину, освіжають стопу й водночас мають стриманий й елегантний вигляд.

Педикюр після 50+. / © Instagram

Педикюр після 50+ — поради

Експерти пояснюють, що найкраще для пані 50+ буде коротка довжина, коли нігті закінчуються трохи нижче рівня подушечок пальців і мають форму м’якого квадрата.

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Така довжина має більш свіжий та здоровий вигляд. Також така форма зменшує тиск взуття на нігтьову пластину, що корисно для здоров’я стоп.

Для підтримання бездоганного вигляду та здоров’я ніг оптимальний інтервал для того, щоб відвідувати салон і робити педикюр — від 4 до 6 тижнів. Регулярні сеанси допомагають вчасно усувати сухість, боротися з натоптнями та дбати про загальний стан нігтів.

Нагадаємо, ми писали про те, яка найкраща довжина нігтів для жінок після 50 років.

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