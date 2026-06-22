Идеальный педикюр на лето для женщин за 50: четыре лучших цвета (фото)

Педикюр. / © pixabay.com

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Ухоженные стопы и аккуратный педикюр остаются важной частью эстетики в любом возрасте. После 50 лет в особом внимании нуждаются не только форма ногтей и состояние кожи, но и выбор цвета лака. Стилисты выделили несколько самых удачных оттенков, имеющих максимально естественный и изысканный вид — от нежных чудесных до классических акцентных решений.

О четырех красивых цветах педикюра для зрелых ног, сообщает издание Vogue.fr.

Молочно-розовый и пудровый

Пудровый, зефирный, молочно-розовый и полупрозрачные чудесные оттенки — очень точные варианты для зрелой кожи стоп. Они придают ногтям опрятный, ухоженный вид без эффекта искусственности. В частности, маскируют неровности пигмента и особенности ногтевой пластины, которая с возрастом может становиться блеклой или мелово-белой.

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Педикюр после 50+.

Педикюр после 50+. / © Instagram

Теплые нейтральные тона

Нейтральные, теплые оттенки — как беж или персиковый цвет — визуально смягчают общий вид стопы. В то же время холодная гамма — серо-бежевый или лиловый подтон — может сделать образ несколько бледным и скучным.

Педикюр после 50+. / © Instagram

Красный

Классический красный или насыщенный бордовый — классика вне времени. Эти оттенки придают образу изысканности и обеспечивают роскошный вид ноготкам в открытой обуви.

Педикюр после 50+. / © Instagram

Слоновая кость

Молочный белый или оттенок нежной слоновой кости подсвечивают ногтевую пластину, освежают стопу и одновременно выглядят сдержанно и элегантно.

Педикюр после 50+. / © Instagram

Педикюр после 50+

Эксперты объясняют, что лучше всего для барышень 50+ будет короткая длина, когда ногти оканчиваются чуть ниже уровня подушечек пальцев и имеют форму мягкого квадрата.

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Такая длина выглядит более свежей и здоровой. Также такая форма уменьшает давление обуви на ногтевую пластину, что полезно для здоровья стоп.

Для поддержания идеального вида и здоровья ног оптимальный интервал для того, чтобы посещать салон и делать педикюр, от 4 до 6 недель. Регулярные сеансы помогают своевременно устранять сухость, бороться с натоптнями и заботиться об общем состоянии ногтей.

Напомним, мы писали о том, какая самая лучшая длина ногтей для женщин после 50 лет.

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