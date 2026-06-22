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Идеальный педикюр на лето для женщин за 50: четыре лучших цвета (фото)
Правильно подобранный оттенок для ногтей на ногах может зрительно освежить образ, сделать ноги более ухоженными и элегантными.
Ухоженные стопы и аккуратный педикюр остаются важной частью эстетики в любом возрасте. После 50 лет в особом внимании нуждаются не только форма ногтей и состояние кожи, но и выбор цвета лака. Стилисты выделили несколько самых удачных оттенков, имеющих максимально естественный и изысканный вид — от нежных чудесных до классических акцентных решений.
О четырех красивых цветах педикюра для зрелых ног, сообщает издание Vogue.fr.
Молочно-розовый и пудровый
Пудровый, зефирный, молочно-розовый и полупрозрачные чудесные оттенки — очень точные варианты для зрелой кожи стоп. Они придают ногтям опрятный, ухоженный вид без эффекта искусственности. В частности, маскируют неровности пигмента и особенности ногтевой пластины, которая с возрастом может становиться блеклой или мелово-белой.
Теплые нейтральные тона
Нейтральные, теплые оттенки — как беж или персиковый цвет — визуально смягчают общий вид стопы. В то же время холодная гамма — серо-бежевый или лиловый подтон — может сделать образ несколько бледным и скучным.
Красный
Классический красный или насыщенный бордовый — классика вне времени. Эти оттенки придают образу изысканности и обеспечивают роскошный вид ноготкам в открытой обуви.
Слоновая кость
Молочный белый или оттенок нежной слоновой кости подсвечивают ногтевую пластину, освежают стопу и одновременно выглядят сдержанно и элегантно.
Педикюр после 50+
Эксперты объясняют, что лучше всего для барышень 50+ будет короткая длина, когда ногти оканчиваются чуть ниже уровня подушечек пальцев и имеют форму мягкого квадрата.
Такая длина выглядит более свежей и здоровой. Также такая форма уменьшает давление обуви на ногтевую пластину, что полезно для здоровья стоп.
Для поддержания идеального вида и здоровья ног оптимальный интервал для того, чтобы посещать салон и делать педикюр, от 4 до 6 недель. Регулярные сеансы помогают своевременно устранять сухость, бороться с натоптнями и заботиться об общем состоянии ногтей.
Напомним, мы писали о том, какая самая лучшая длина ногтей для женщин после 50 лет.