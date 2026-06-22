Крижаний душ у спеку може нашкодити: як слід охолоджуватися влітку, щоб не захворіти

Душ влітку / © pexels.com

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Коли температура за вікном сягає високих позначок, холодний душ здається найшвидшим способом врятуватися від спеки. Однак різке охолодження може дати протилежний результат, адже організм сприймає його як стресову ситуацію.

Про це йшлося під час ефіру «Кив 24».

Крижана вода змушує тіло захищатися від холоду, тож судини звужуються, м’язи напружуються, а організм намагається зберегти тепло. Через це людина отримує лише короткочасне відчуття прохолоди, а вже за кілька хвилин може знову відчути спеку ще сильніше, а саме через реакцію організму на різкий перепад температур.

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Як рятуватися від спеки

У спекотні дні безпечніше приймати душ із ледь прохолодною водою або водою кімнатної температури. Навіть температура близько 17 градусів може бути достатньою для комфортного охолодження.

Ще один ефективний спосіб — охолоджувати точки пульсу. До таких зон належать шия, зап’ястя, згини колін та інші місця, де близько до поверхні проходять великі судини. Для цього можна змочити тканину чи хустинку прохолодною водою і прикласти до шкіри або використати охолоджувальний пакет, загорнувши його в рушник.

Таке локальне охолодження допомагає швидше знизити температуру тіла, адже кров, проходячи через охолоджені ділянки, розносить прохолоду далі.

Особливо корисною ця порада може бути для людей, які працюють на вулиці або довго перебувають під прямими сонячними променями. Важливо не чекати появи симптомів перегріву — краще охолоджуватися заздалегідь: наприклад, взяти із собою вологу хустинку чи рушник.

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Питний режим влітку

Також у спеку важливо правильно пити воду. Після тривалого перебування на сонці не варто одразу випивати літр крижаної води залпом. Краще робити невеликі ковтки та обирати не надто холодну рідину, щоб не створювати додаткового стресу для організму.

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