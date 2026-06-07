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Забудьте про нюд: у моду увірвався несподіваний відтінок нігтів — фото
Матча на нігтях —найгарачіший тренд цього літа.
Цього літа на зміну класичним нюдовим і молочним відтінкам прийшов новий фаворит модниць — манікюр кольору матча. Тренд натхненний популярним японським напоєм, який вже давно став частиною не лише гастрономічної, а й б’юті-культури. Ніжні зелені відтінки все частіше з’являються в соцмережах, на подіумах і в роботах nail-майстрів.
Чому цього року манікюр кольору матчі у тренді, розповіли експерти видання Vogue España.
Експерти пояснюють популярність такого манікюру універсальністю. А ще колір матча асоціюється з природністю, спокоєм і легкістю — саме тим настроєм, який хочеться передати влітку. Крім того, зелена палітра чудово поєднується як із яскравими літніми образами, так і з базовим гардеробом.
Особливість нігтів кольору матча — це їхня універсальність. Адже палітра величезна — від насиченого зеленого до фісташкового та пастельних відтінків. А ще — яскравий колір кінчиків на французькому манікюрі, горошок чи поєднання з червоними та рожевими тонами, що нагадують полуничний матча лате. Саме завдяки такій різноманітності кожна може знайти свій ідеальний варіант літнього манікюру.
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