Дивну деталь помітили на відеозаписі концерту Елвіса Преслі: що це було

Телефон / © Credits

Реклама

Глядачі, які дивилися оновлений запис останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року, помітили в натовпі жінку з предметом, дуже схожим на сучасний смартфон. Це одразу викликало чутки про те, що вона могла прилетіти з майбутнього.

Про це пише Daily Mail.

На кадрах жінка тримає чорний прямокутний об’єкт із квадратною деталлю, схожою на камеру сучасного iPhone. Дискусії навколо цього відео розгорілися в Інтернеті, адже перший мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X з’явився у продажу лише через шість років, а iPhone — через 30 років після концерту.

Реклама

«Однозначно дуже схоже на одну із сучасних камер телефонів», — зазначив один із користувачів Мережі, аналізуючи відео.

Водночас скептики наполягають на більш раціональних поясненнях. Вони припускають, що глядачка могла тримати в руках пристрій, доступний 70-х років.

«Мені здається, що це камера. У 70-х роках було кілька камер розміром із сучасний мобільний телефон, але товстіші», — стверджував інший глядач. Серед інших версій — книга для автографів із ручкою, що виблискує під світлом софітів, або портативний магнітофон.

Виступ на арені Market Square став останнім концертом Елвіса Преслі. Менш ніж через два місяці, 16 серпня 1977 року, у віці 42 років він помер від зупинки серця. Запис цього концерту показали по телебаченню вже після смерті артиста.

Реклама

Таємничий предмет у руках глядачки на концерті Елвіса

Це не перший випадок, коли люди знаходять «сучасні гаджети» на старих фото. Раніше подібні «докази подорожей у часі» вже помічали на знімках часів Другої світової війни та на фото з боксерського поєдинку Майка Тайсона 1995 року.

Хоча науковці кажуть, що теорія відносності Ейнштейна теоретично допускає подорожі в часі, жодних доказів того, що глядачка на концерті Елвіса була гостею з майбутнього, немає. Навколо Елвіса Преслі вже багато років ходять різні чутки. Окрім історій про мандрівників у часі, люди досі вірять, що співак інсценував власну смерть, щоб жити спокійно, або навіть був іншопланетянином, який полетів додому.

Нагадаємо, в Інтернеті обговорюють теорії про подорожі в часі, бо на старих фото та відео люди помічають сучасні гаджети. Наприклад, на знімку Брукліна 1936 року чоловік тримає біля вуха щось схоже на мобільний телефон.

Новини партнерів