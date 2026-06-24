У Львові таксист "розвів" жінку на 4,5 млн гривень: що він вигадав

У Львові засудили водія таксі / © inpoland

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У Львові до 7 років позбавлення волі засудили таксиста, який виманив у вдови загиблого військового понад 4,5 мільйонів гривень.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду м. Львова.

Як таксист познайомився із своєю жертвою

Як встановило слідство, інцидент стався наприкінці травня 2025 року у Львові. Обвинувачений таксист віз пасажирку з вулиці Мечникова до вулиці Володимира Великого. Під час поїздки між водієм та пасажиркою зав’язалася розмова, під час якої таксист дізнався про те, що:

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Жінка нещодавно отримала одноразову грошову компенсацію від держави у зв’язку із загибеллю її чоловіка під час захисту Батьківщини;

Її рідний дядько наразі мобілізований, бере безпосередню участь у боях проти російських окупантів, а родина відчайдушно шукає законні шляхи для його переведення в безпечний тиловий підрозділ або повної демобілізації.

У водія миттєво виник прямий умисел на заволодіння грошима. Тоді ж він збрехав вдові, що сам є діючим військовослужбовцем, має серйозні зв’язки та може легко вирішити питання з переводом або звільненням її дядька.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Махінації у Viber та застілля для «потрібних людей»: як таксист вимагав гроші у вдови

Уже з 1 червня 2025 року псевдовійськовий розпочав методично виманювати кошти через Viber. Шахрайські транзакції відбувалися регулярно за чітко продуманими вигаданими приводами:

1 червня 2025 року: під час зустрічі у передмісті Львова заявив, що потрібно терміново переказати 6 000 гривень на банківську картку свого знайомого, аби оплатити «щедре застілля» людям, які нібито готуватимуть документи на переведення дядька;

3 червня 2025 року: у листуванні зажадав ще 10 000 гривень безпосередньо на виготовлення пакету документів;

6 червня 2025 року: змусив жінку надіслати черговий транш у розмірі 10 000 гривень на іншу підконтрольну картку;

8 червня 2025 року: заявив про необхідність термінової передачі валюти, змусивши потерпілу скинути 24 000 гривень (еквівалент 600 доларів США);

12 червня 2025 року: двома платежами по 20 000 гривень виманив ще 40 000 гривень (еквівалент 1 000 доларів США).

Аби вдова не запідозрила обман і остаточно повірила у реальність процесу, таксист пішов на махінацію: він створив у месенджері Viber кілька фейкових акаунтів, зокрема від імені вигаданого впливового посадовця. Розігруючи рольові діалоги та листуючись із потерпілою від імені вигаданих кураторів, аферист продовжував тиснути на жінку.

Внаслідок такого масштабного психологічного тиску, у період з 13 червня по 22 грудня 2025 року невстановленими безготівковими переказами та особисто до рук зловмисник отримав від жінки ще 4 426 678 гривень 78 копійок. Загальна сума видурених коштів за першому етапі склала 4 516 678,78 гривень.

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Затримання чоловіка

30 січня 2026 року під час чергової розмови таксист висунув нову безкомпромісну вимогу: для остаточного звільнення дядька зі служби у запас потерпіла має передати йому ще 6 370 доларів США.

Жінка зрозуміла, що стала жертвою масштабного обману, і звернулася до правоохоронних органів. 2 лютого 2026 року близько 15:45 у Львові відбулася контрольована зустріч. Вдова передала чоловіку пакунок із валютою, де замість справжніх грошей знаходилися заздалегідь підготовлені оперативниками несправжні (імітаційні) банкноти (49 купюр по $100, 14 купюр по $100, а також дрібні купюри номіналом 50 та 20 доларів). Щоправда, за курсом НБУ на той день сума дорівнювала 272 707,98 гривням. Одразу після отримання пакунка таксиста затримали поліцейські.

Спроба мобілізуватися в ЗСУ, аби повернути борг: позиція сторін у суді

У судовому засіданні обвинувачений свою провину за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) визнав повністю і беззаперечно. Він підтвердив кожне слово з обвинувального акта та погодився на скорочений судовий розгляд без дослідження доказів згідно з ч. 3 ст. 349 КПК України.

Підсудний пояснив, що гроші потерпілої кидав на карткові рахунки своєї дівчини та друга, які навіть не підозрювали, що беруть участь у криміналі. Всі мільйони він встиг витратити на особисті розваги та власні потреби. У залі суду шахрай цинічно просив вибачення у вдови та заявив, що повністю визнає її мільйонний позов. Щоб відшкодувати кошти, він запропонував суду відпустити його на службу до Збройних сил України: мовляв, підпише контракт, отримуватиме високу заробітну плату військовослужбовця і з цих грошей поступово виплачуватиме борг.

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Проте сама потерпіла такий варіант категорично відкинула, назвавши його каяття театральним та удаваним, і вимагала призначити йому найсуворіше реальне покарання з відбуванням строку в колонії, аби запобігти новим злочинам.

Остаточний вердикт: 7 років колонії, конфіскація майна та стягнення мільйонів

Сихівський районний суд міста Львова, вивчаючи особу підсудного, з’ясував, що той офіційно не працює, розлучений та має на утриманні одну неповнолітню дитину. Хоча за статтею 89 КК України він вважався раніше не судимим (попередня судимість 2020 року за дрібну крадіжку була офіційно погашена), Феміда врахувала, що чоловік вчинив особливо тяжкий корисливий злочин в умовах воєнного стану, знехтувавши пам’яттю про загиблого воїна. Щире каяття суд визнав єдиною пом’якшувальною обставиною.

Рішення суду:

Чоловіка визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України;

Призначити йому реальне покарання у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з повною конфіскацією всього належного йому майна в дохід держави;

Строк відбування покарання обчислювати від моменту затримання — з 2 лютого 2026 року , зарахувавши попереднє ув’язнення день за день;

До набрання вироком законної сили залишити засудженому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 998 400 гривень.

Цивільний позов вдови задоволено повністю: з ОСОБА_3 на користь потерпілої присуджено стягнути всю суму матеріальних збитків — 4 516 678 гривень 78 копійок.

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Всі речові докази у справі, а саме численні банківські картки різних фінустанов (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Райффайзен, Ідея Банк), платіжні квитанції та фейкові долари залишено при матеріалах справи. Усі вилучені під час обшуків гаджети — мобільні телефони Redmi, iPhone та два смартфони Samsung, які використовувалися для обману у Viber, — офіційно конфісковано у власність держави. Орендний автомобіль Hyundai, на якому пересувався таксист, суд ухвалив повернути законному власнику за довіреністю. Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді протягом 30 днів.

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