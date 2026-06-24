Мільярдні контракти під загрозою зриву: що насправді заважає Польщі стати хабом відбудови України

Попри дипломатичну кризу польський бізнес готується до масштабної відбудови України / © Associated Press

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Наприкінці червня 2026 року у Гданську розпочинається важлива міжнародна Конференція з питань відновлення України, на якій польські підприємці планують обговорити механізми майбутньої співпраці, попри відсутність на заході президента Володимира Зеленського.

Про актуальний стан підготовки польського бізнесу до повоєнних проєктів та існуючі перепони повідомляє польське ділове видання Interia Biznes.

Готовність польського бізнесу до великих контрактів

Попри політичне охолодження, компанії з Польщі, особливо у сферах будівництва, енергетики та логістики, бачать у відновленні України величезний фінансовий потенціал. За оцінками Світового банку, вартість реконструкції країни може сягнути понад 500 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Польські фірми мають «ренту географії» та досвід роботи, що дозволяє їм претендувати на роль ключового хаба для відбудови.

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«Польські компанії мають природні переваги, вони є надійними партнерами у модернізації України», — зазначають експерти Польсько-Української господарчої палати.

Деякі великі гравці, як-от «Budimex» чи «Polimex Mostostal», вже підписали угоди про співпрацю та ведуть переговори щодо модернізації енергетичного сектору. Підприємці впевнені, що найкращим механізмом для великих інвестицій стане формат партнерства між державою та приватними інвесторами. Вони очікують від уряду впровадження ефективних інструментів захисту капіталу, оскільки ризики залишаються високими.

Головні загрози та вимоги до влади

Попри оптимістичні прогнози, представники бізнесу вказують на суттєві перешкоди, які можуть стримати інвестиції. Найбільше занепокоєння викликає питання безпеки платежів та передбачуваності правового середовища, особливо після конфліктних ситуацій з окремими контрактами на місцевому рівні. Компанії наголошують, що реалізація проєктів на сотні мільйонів злотих неможлива без міжурядової угоди між Польщею та Україною.

Польські підприємці закликають владу до активнішої підтримки на міжнародному рівні, оскільки конкуренти з інших країн ЄС мають сильнішу допомогу від своїх урядів. Бізнес-спільнота звертається до політиків обох країн із закликом припинити конфронтацію, оскільки вона прямо шкодить господарським інтересам. На думку підприємців, для успішної відбудови необхідна політична стабільність, яка дозволить перейти від декларацій до реальних масштабних робіт.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що Навроцький намагається зірвати Конференцію з відбудови України у Гданську. Він пояснив дії польського колеги образою через участь Дональда Туска та спробою заробити бали перед виборами.

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