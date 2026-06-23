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Президента Польщі не запросили на конференцію з відновлення України: чому так сталося
У польському уряді пояснили, чому Кароль Навроцький не братиме участі в конференції з відновлення України. Адам Шлапка заявив, що захід має урядовий формат і не передбачає участі президентів.
Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, чому президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України. Зокрема, він назвав це політичною грою.
Про це повідомляють Polsat News.
Чому Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України
Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що здивований дискусією про те, що президента Польщі не запросили на конференцію з відновлення України, яка відбудеться 25–26 червня у Гданську.
«Можливо, пан Рафал Лешкевич (речник Кароля Навроцького — ред.) не знає, який вигляд мають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він тут це ставить під сумнів, то видно, що це гра», — заявив Шлапка.
За його словами, є різні формати заходів, які передбачають запрошення різних гостей. Зокрема, Кароль Навроцький на початку президентського терміну також організовував зустрічі з країнами Балтії та Північної Європи, що було його власною президентською формулою, яка стосувалася питань безпеки. На ці зустрічі нікого з уряду не запрошували.
Речник наголосив, що конференція з відновлення України є заходом урядового рівня, тому в ній не мають брати участі президенти країн. Аналогічно було під час проведення конференцій з відновлення у Берліні та Римі, коли президенти Німеччини та Італії не брали в них участі.
«Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного», — додав Шлапка.
Раніше керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач висловився, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на захід, саме тому він не відвідає подію.
Що заявили в Польщі про ордени Муссоліні і Катерини ІІ
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький відкликав орден Білого Орла у Володимира Зеленського через скандал навколо УПА. Водночас ця нагорода досі залишається у Беніто Муссоліні, Катерини ІІ та колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера.
Міністерка канцелярії польського лідера Агнешка Єнджак пояснила, що орден не відкликають посмертно, як у разі з італійським диктатором і російською імператрицею. Що стосується Шредера, то попри його осудливу роботу на путінську Росію, він, за її словами, ніколи настільки відкрито не ображав польську націю.
Натомість українського президента звинуватили в умисній образі поляків через вшанування пам’яті тих, кого у Польщі вважають убивцями своїх предків, а також за повернення нагороди поштою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Польщі Кароль Навроцький свідомо загострює конфлікт і намагається зірвати Конференцію з відбудови URC-2026 у Гданську. Причиною такої поведінки є образа Навроцького через те, що його нібито не запросили на захід, де Польщу представлятиме прем’єр-міністр Дональд Туск.
За словами Зеленського, ситуація є суто політичною та пов’язаною з майбутніми парламентськими виборами в Польщі, де партія Навроцького змагатиметься з чинним прем’єром.