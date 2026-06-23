Президента Польши не пригласили на конференцию по восстановлению Украины: почему так произошло

Почему Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины / © Associated Press

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Представитель польского правительства Адам Шлапка объяснил, почему президента Польши Кароля Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины. В частности он назвал это политической игрой.

Об этом сообщают Polsat News.

Почему Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что удивлен дискуссией о том, что президента Польши не пригласили на конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня в Гданьске.

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«Возможно, господин Рафал Лешкевич (спикер Кароля Навроцкого — ред.) не знает, как выглядят разные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, безусловно, это прекрасно знает, так что когда он здесь это ставит под сомнение, то видно, что это игра», — заявил Шлапка.

По его словам, есть разные форматы мероприятий, которые предусматривают приглашение разных гостей. Кароль Навроцкий в начале президентского срока также организовывал встречи со странами Балтии и Северной Европы, что было его собственной президентской формулой, касающейся вопросов безопасности. На эти встречи никого из правительства не приглашали.

Шлапка подчеркнул, что конференция по восстановлению Украины является мерой правительственного уровня, поэтому в ней не должны принимать участие президенты стран. Аналогично было во время проведения конференций по восстановлению в Берлине и Риме, когда президенты Германии и Италии не участвовали в них.

«Здесь вообще нет никакой злонамеренности, но скажем себе честно: президентский дворец не проявлял ни капли интереса к этой конференции, разве что негативной», — добавил Шлапка.

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Ранее руководитель Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач высказался, что Кароль Навроцкий не получил приглашение на мероприятие, поэтому он не посетит событие.

Что заявили в Польше об орденах Муссолини и Екатерины II

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого Орла у Владимира Зеленского из-за скандала вокруг УПА. В то же время, эта награда до сих пор остается у Бенито Муссолини, Екатерины II и бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

Министр канцелярии польского лидера Агнешка Енджак объяснила, что орден не отзывают посмертно, как в случае с итальянским диктатором и российской императрицей. Что касается Шредера, то, несмотря на его порицаемую работу на путинскую Россию, он, по ее словам, никогда настолько открыто не оскорблял польскую нацию.

Украинского президента обвинили в умышленном оскорблении поляков из-за почтения памяти тех, кого в Польше считают убийцами своих предков, а также за возвращение награды по почте.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Польши Кароль Навроцкий сознательно обостряет конфликт и пытается сорвать Конференцию по восстановлению URC-2026 в Гданьске. Причиной такого поведения является обида Навроцкого из-за того, что его якобы не пригласили на мероприятие, где Польшу будет представлять премьер-министр Дональд Туск.

По словам Зеленского, ситуация сугубо политическая и связанная с предстоящими парламентскими выборами в Польше, где партия Навроцкого будет соревноваться с действующим премьером.

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