"Поставит крест на интересах": польский бизнес недоволен политическими играми Навроцкого

Украина и Польша / © ТСН

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Польские промышленные и строительные компании стремятся приобщиться к восстановлению Украины. А политические конфликты, раздутые определенными силами, ставят под угрозу большие финансовые контракты за европейские деньги.

Такое мнение член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выразил в эфире телеканала «Київ24».

Эксперт отметил, что часть польских бизнесменов напрямую связывает свои интересы с восстановлением Украины, а межгосударственные конфликты могут этому помешать.

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«Польский политикум очень сильно разделен. И те упоминания о позиции польских бизнесменов, которые вы говорили в подводке к нашему общению, они касаются как раз той второй группы, которая напрямую связана с восстановлением Украины. Это промышленный бизнес, это строительный бизнес, который крайне заинтересован в том, чтобы приобщиться к в том числе европейских денег, которые будут вкладывать европейцы в восстановление Украины«, — рассказал Пендзин.

Он также напомнил, что в ближайшее время в Гданьске должен пройти большой инвестиционный форум, посвященный восстановлению Украины. По словам экономиста, такие мероприятия традиционно собирают значительное количество бизнесменов и европейских политиков, заинтересованных в финансировании восстановления страны. По его мнению, польская сторона, безусловно, стремится приобщиться к этим процессам и будущим финансовым потокам.

В то же время Пендзин подчеркнул, что в Польше существует и другая социальная группа, хорошо осознающая риски для собственных финансовых интересов.

«И есть другая социальная группа, которая активно борется, в том числе, и за те деньги. И которая прекрасно понимает, что политическая война Навроцкого с украинским политикумом, которая сегодня обострилась, может поставить крест на их финансовых интересах«, — сказал эксперт.

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Резюмируя, он рассказал, что в нынешней ситуации Украина ищет финансовые ресурсы для восстановления и в то же время видит разные позиции внутри польского бизнеса. С одной стороны есть те, кто стремится сотрудничать с государством, а с другой — аграрный сектор, который выступает против присутствия украинской аграрной продукции на европейском рынке. Именно этот сектор, по словам экономиста, блокировал границы, высыпал зерно из вагонов и использовал провокационные лозунги типа «Путин придет».

Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал решение президента Кароля Навроцкого лишить лидера Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла стратегической ошибкой, ослабившей международные позиции Варшавы. Дипломат подчеркнул, что этот шаг оказался неэффективным, поскольку Украина не изменила название военного подразделения, а Польша теперь воспринимается западными партнерами как сторона, усложняющая переговоры. Чапутович подытожил, что в этой ситуации Украина выходит победительницей, а Польша рискует потерять влияние.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия отслеживает напряженные отношения между Киевом и Варшавой, но надеется на их урегулирование, как это удавалось ранее в случаях с другими странами, в частности Венгрией. Кос также сообщила о подготовке к конференции по восстановлению Украины в Гданьске, где ожидается более 5000 участников и подписание более 20 проектов для поддержки украинских инвестиций.

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