Скандал между Польшей и Украиной не утихает: Туск сделал неожиданное заявление

Дональд Туск / © Associated Press

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Напряжение в отношениях между Польшей и Украиной достигло пика из-за исторических споров. На фоне дискуссий вокруг УПА премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил слова Папы Иоанна Павла II о примирении.

Об этом стало известно по его сообщению в соцсети, сообщает издание RMF24.

«25 лет назад во Львове Иоанн Павел II сказал: „Пусть очищение исторической памяти приведет каждого к готовности ставить во главу угла то, что объединяет, а не то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее, основанное на взаимном уважении, братском сообществе, братском сотрудничестве и настоящей солидарности“.

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Издание отмечает, что этот пост Туска перекликается со спором, который в последние дни еще более обострился между Варшавой и Киевом.

Реакция Туска на решение Навроцкого об ордене

Польский премьер резко отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого по поводу ордена Владимира Зеленского. По его словам, обострение отношений между лидерами двух государств вредно в нынешних условиях безопасности, потому что оно «радует Путина и шокирует наших союзников».

Позже Туск дал строгое предупреждение из-за развертывания конфликта Украины и Польши. Спор он назвал «стратегической ошибкой», от которой проигрывают обе стороны в бизнесовом, геополитическом и репутационном плане.

Дата публикации 20:07, 22.06.26 Количество просмотров 67 Поляки выразили протест Навроцкому и приняли сторону Зеленского?! Главные международные новости

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