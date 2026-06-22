История с орденом для Зеленского набирает обороты: Климкин сделал громкое заявление

Павел Климкин / © Associated Press

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Эксминистр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя политика соседней Польши по отношению к Украине все больше напоминает поведение Российской Федерации.

Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, польский президент Кароль Навроцкий не откажется от своей жесткой линии по отношению к Украине. Более того, Варшава даже может попытаться заблокировать путь Киева в Евросоюз под предлогом исторических споров. Такую ситуацию, добавил Климкин, будут очень приветствовать в Москве.

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«Я думаю, что он обязательно попытается заложить эту тему как предпосылку нашего продвижения вступления в ЕС… И очень многие этой историей воспользуются», — высказался дипломат.

Ситуацию, возникшую вокруг того, что у президента Украины Владимира Зеленского отобрали Ордену белого орла, он характеризует как больше навредившую самой Польше.

«Поляки зашли не просто в тупик, а поставили себя (и здесь я могу говорить после своих разговоров с немцами или скандинавами) в очень несерьезную ситуацию… Полякам нужно понять, могут ли они быть положительной силой в Европейском Союзе», — подчеркнул Климкин.

По словам дипломата, в Польше формируется определенная «мифология» по поводу общих страниц истории наших стран. Это, говорит бывший министр, напоминает мифотворчество Кремля, которое стало основанием для вооруженной агрессии против Украины.

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Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Причиной тому стал скандал из-за присвоения одной из украинских воинских частей наименования в честь Героев УПА. Мол, это противоречит хорошему отношению к историческим ценностям.

Уже на следующий день Зеленский сообщил, что отправил Навроцкому орден, которого его лишили. Президент подчеркнул, что украинцы благодарны всем народам, государствам и лидерам, кто будет и дальше с ними на пути защиты свободы.

Дата публикации 21:00, 21.06.26 Количество просмотров 135 Зеленский о ударах по России, отношениях с Польшей и взрослых детях! Эксклюзив ТСН!

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