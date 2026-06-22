- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1828
- Время на прочтение
- 2 мин
История с орденом для Зеленского набирает обороты: Климкин сделал громкое заявление
Климкин объяснил, почему действия соседней Польши вызывают все больше вопросов.
Эксминистр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя политика соседней Польши по отношению к Украине все больше напоминает поведение Российской Федерации.
Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.
По его словам, польский президент Кароль Навроцкий не откажется от своей жесткой линии по отношению к Украине. Более того, Варшава даже может попытаться заблокировать путь Киева в Евросоюз под предлогом исторических споров. Такую ситуацию, добавил Климкин, будут очень приветствовать в Москве.
«Я думаю, что он обязательно попытается заложить эту тему как предпосылку нашего продвижения вступления в ЕС… И очень многие этой историей воспользуются», — высказался дипломат.
Ситуацию, возникшую вокруг того, что у президента Украины Владимира Зеленского отобрали Ордену белого орла, он характеризует как больше навредившую самой Польше.
«Поляки зашли не просто в тупик, а поставили себя (и здесь я могу говорить после своих разговоров с немцами или скандинавами) в очень несерьезную ситуацию… Полякам нужно понять, могут ли они быть положительной силой в Европейском Союзе», — подчеркнул Климкин.
По словам дипломата, в Польше формируется определенная «мифология» по поводу общих страниц истории наших стран. Это, говорит бывший министр, напоминает мифотворчество Кремля, которое стало основанием для вооруженной агрессии против Украины.
Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Причиной тому стал скандал из-за присвоения одной из украинских воинских частей наименования в честь Героев УПА. Мол, это противоречит хорошему отношению к историческим ценностям.
Уже на следующий день Зеленский сообщил, что отправил Навроцкому орден, которого его лишили. Президент подчеркнул, что украинцы благодарны всем народам, государствам и лидерам, кто будет и дальше с ними на пути защиты свободы.