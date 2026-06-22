Все аэропорты приостановили работу: россияне нервничают из-за атаки дронов на Москву (фото, видео)

Россияне в аэропорту / © соцмережі

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Из-за атаки БПЛА на Москву все аэропорты столицы РФ останавливали работу. Россияне не могли ни прилететь, ни вылететь с курортов.

Об этом сообщают российские власти и телеграмм-каналы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 22 июня заявил об отражении атаки дронов. Он уверяет, что российское ПВО сбило еще два БПЛА, летевших на столицу. После этого политик добавил, что некоторые аэропорты, останавливавшие работу на фоне ударов, возобновили работу.

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«Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию, в «Шереметьево» введены временные ограничения», — написал он.

Между тем, в российских пабликах появились видео и фото последствий закрытия московских аэропортов. Россияне жалуются, что они уже больше суток не могут вернуться из Турции в РФ.

Пассажиры рейса 2S011 авиакомпании Southwind рассказали, что должны были вылететь из Анталии в Москву еще 20 июня в 16:00. Однако вылет переносили несколько раз, а около 22:00 рейс отменили вообще.

© соцмережі

«За все это время пассажирам никто не накормил и не предоставил нормальную информацию о происходящем», — рассказали пассажиры для тг-канала «Осторожно, новости».

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Они жалуются, что рейс постоянно переносят, и потому вынуждены ночевать в зале аэропорта. По словам россиян, поздно вечером их отвезли в гостиницу, а сегодня снова привезли в аэропорт. Они ожидали вылета, но рейс снова начали переносить.

«Многие туристы уже остались практически без денег, потому что отпуск закончился. Карточки у многих не работают, купить еду и напитки нет возможности», — отметили они.

Взрывы в Москве — последние новости

Напомним, ночью 22 июня в Москве были слышны взрывы после атаки дронов. Российские власти заявили об «успешной» работе ПВО. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере 19 дронов, летевших в направлении столицы РФ.

Пока в Москве продолжается атака, хакеры сломали личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Неизвестные написали разные провокационные сообщения: «Слава Украине», «Москва будет гореть».

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