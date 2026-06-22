Отдых превратился в ад: сгорел элитный курорт, погибла звезда, тысячи туристов заблокированы (фото)

Пожар на курорте Viva Dominicus Beach в Доминиканской Республике / © Getty Images

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Масштабный пожар на курорте Viva Dominicus Beach в Доминиканской Республике привел к трагической гибели звезды реалити-шоу Франчески Валентино. Почти 2000 отдыхающих оказались в ловушке из-за потери документов.

Об этом сообщает LadBible.

Масштабный пожар охватил территорию курорта Viva Dominicus Beach by Wyndham в Баяибе 19 июня. Всех отдыхающих оперативно эвакуировали, однако трагедии избежать не удалось — во время воспламенения погибла итальянская звезда реалити-шоу Франческа Валентино.

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Компания Wyndham Hotels&Resorts, работающая по франчайзинговой системе и насчитывающая около 8400 отелей в разных странах мира, сообщила, что «персонал отеля безопасно эвакуировал гостей и сотрудников», но подтвердила смерть одного из постояльцев.

«Мы выражаем свои соболезнования семье и ожидаем результатов вскрытия, чтобы установить причину смерти», — говорится в заявлении.

После инцидента часть туристов переселили в другие гостиницы и курорты, однако многие столкнулись с новой проблемой — их паспорта и личные документы, вероятно, были уничтожены огнем, что может осложнить возвращение домой.

Представительница администрации гостиницы Аманда Сантана отметила: «К сожалению, они потеряли документы, удостоверяющие личность, включая паспорта. Мы координируем работу с посольствами и правительствами этих стран, чтобы облегчить въезд этих гостей».

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Администрация гостиницы сотрудничает с полицией и соответствующими службами, чтобы помочь туристам восстановить паспорта и другие необходимые документы для безопасного возвращения домой.

Пожар на курорте Viva Dominicus Beach в Доминиканской Республике / © Getty Images

«Предыдущие наблюдения свидетельствуют, что пожар распространился очень быстро из-за легковоспламеняющихся элементов кровельных конструкций из пальмовых листьев, а также из-за погодных условий и ветра», — сообщил Центр по чрезвычайным операциям Доминиканской Республики.

Там также добавили, что «туристическая деятельность в Баяибе и окрестных районах не пострадала и продолжается безопасно и в обычном режиме».

Опубликованные в сети фотографии показывают масштабы катастрофы. Один из очевидцев в соцсетях отметил, что спасателям было сложно сдержать пламя.

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«Хотя пожарные машины уже на месте, масштабы возгорания превышают возможности имеющейся техники, и нужна более серьезная поддержка и более мощное оборудование для полной ликвидации пожара», — написал он.

Пожар на курорте Viva Dominicus Beach в Доминиканской Республике / © Getty Images

Несмотря на то, что пожар, в конце концов, удалось локализовать, гибель Валентино, многочисленные травмы пострадавших и потеря документов превратили этот инцидент в настоящую трагедию для всех, кто находился на курорте в конце прошлой недели.

К слову, ранее в июне испанский курортный город Хаэн накрыл мощный шторм, который за 20 мин. превратил улицы в реки. Потоки воды сбивали людей с ног и затапливали авто, а свидетели снимали, как прохожие звали на помощь, не в состоянии подняться. Власти объявили предчрезвычайное положение, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

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