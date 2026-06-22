Відпочинок перетворився на пекло: згорів елітний курорт, загинула зірка, тисячі туристів заблоковані (фото)

Пожежа на курорті Viva Dominicus Beach у Домініканській Республіці / © Getty Images

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Масштабна пожежа на курорті Viva Dominicus Beach у Домініканській Республіці призвела до трагічної загибелі зірки реаліті-шоу Франчески Валентино. Майже 2000 відпочивальників опинилися у пастці через втрату документів.

Про це повідомляє LadBible.

Масштабна пожежа охопила територію курорту Viva Dominicus Beach by Wyndham у Баяїбе 19 червня. Усіх відпочивальників оперативно евакуювали, однак трагедії уникнути не вдалося — під час займання загинула італійська зірка реаліті-шоу Франческа Валентино.

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Компанія Wyndham Hotels&Resorts, яка працює за франчайзинговою системою та налічує близько 8400 готелів у різних країнах світу, повідомила, що «персонал готелю безпечно евакуював гостей і співробітників», але підтвердила смерть одного з постояльців.

«Ми висловлюємо свої співчуття родині та очікуємо результатів розтину, щоб встановити причину смерті», — йдеться в заяві.

Після інциденту частину туристів переселили до інших готелів і курортів, однак багато хто зіткнувся з новою проблемою — їхні паспорти та особисті документи, ймовірно, були знищені вогнем, що може ускладнити повернення додому.

Представниця адміністрації готелю Аманда Сантана зазначила: «На жаль, вони втратили документи, що посвідчують особу, включно з паспортами. Ми координуємо роботу з посольствами та урядами цих країн, щоб полегшити в’їзд для цих гостей».

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Адміністрація готелю співпрацює з поліцією та відповідними службами, аби допомогти туристам відновити паспорти та інші необхідні документи для безпечного повернення додому.

Пожежа на курорті Viva Dominicus Beach у Домініканській Республіці / © Getty Images

«Попередні спостереження свідчать, що пожежа поширилася дуже швидко через легкозаймисті елементи покрівельних конструкцій із пальмового листя, а також через погодні умови та вітер», — повідомив Центр з надзвичайних операцій Домініканської Республіки.

Там також додали, що «туристична діяльність у Баяїбе та навколишніх районах не постраждала й продовжується безпечно та у звичному режимі».

Опубліковані в мережі фото демонструють масштаби катастрофи. Один із очевидців у соцмережах зазначив, що рятувальникам було складно стримати полум’я.

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«Хоча пожежні машини вже на місці, масштаби займання перевищують можливості наявної техніки, і потрібна серйозніша підтримка та потужніше обладнання для повної ліквідації пожежі», — написав він.

Пожежа на курорті Viva Dominicus Beach у Домініканській Республіці / © Getty Images

Попри те, що пожежу зрештою вдалося локалізувати, загибель Валентино, численні травми постраждалих та втрата документів перетворили цей інцидент на справжню трагедію для всіх, хто перебував на курорті наприкінці минулого тижня.

До слова, раніше у червні іспанське курортне місто Хаен накрив потужний шторм, який за 20 хв. перетворив вулиці на річки. Потоки води збивали людей з ніг і затоплювали авто, а очевидці знімали, як перехожі кликали на допомогу, не в змозі піднятися. Влада оголосила переднадзвичайний стан, проте, на щастя, минулося без постраждалих.

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