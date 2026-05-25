Відео стало фатальним: європейські туристи розбилися через обвал мосту в Індонезії

Водоспад в Індонезії / Ілюстративне фото / © pexels.com

В Індонезії поблизу популярного курорту Лабуан-Баджо 24 травня трагічно загинуло подружжя австрійських туристів. Дерев’яний підвісний міст, на якому вони фотографувалися, раптово обвалився. Мандрівники впали на каміння з 20-метрової висоти.

Про це повідомляє The Hey Bali News.

55-річний Юрген Пер’юль та 57-річна Астрід Пер’юль — туристи з Австрії, яких вважають подружжям, — загинули після падіння з підвісного мосту біля водоспаду Чунча-Вуланг у регіоні Західний Манггарай, провінція Східна Нуса-Тенгара в Індонезії. Вони впали приблизно з 20-метрової висоти на каміння внизу ущелини.

Водоспад Чунча-Вуланг є однією з популярних природних локацій поблизу Лабуан-Баджо — міста, яке вважають воротами до острова Комодо. Дорога туди займає близько півтори години.

Свідком трагедії став їхній гід — 30-річний Мухамад Мухардін.

Подружжя прибуло до водоспаду близько 9:20 разом із приватним водієм Юліусом Мамом. Після реєстрації на вході туристи вирушили стежкою до водоспаду. Діставшись дерев’яного підвісного мосту над кам’янистою річкою, австрійці вирішили зняти відео на пам’ять.

«Вони йшли поруч, тепло усміхаючись у камеру. Вони попросили мене зняти відео зі спини, поки переходили міст»», — розповів Мухардін.

За словами гіда, туристи встигли пройти близько 10 м, коли міст раптово почав руйнуватися.

«Раптом я почув дуже гучний звук дерева, що ламається, ніби впала велика гілка. За кілька секунд міст повністю обвалився», — сказав Мухардін.

Він бачив момент падіння.

«Я побачив, як вони обоє вільно летіли вниз і вдарилися об великі камені на дні ущелини», — сказав гід.

Після трагедії він кинувся до пункту продажу квитків по допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники, однак евакуація була складною через крутий рельєф, вузьке русло річки та слизьке каміння.

Тіла загиблих доправили до регіональної лікарні Комодо в Лабуан-Баджо. Поліція оточила місце події та розпочала розслідування.

«Нашим пріоритетом одразу після інциденту була евакуація загиблих і забезпечення охорони місця події для збереження цілісності речових доказів», — заявив начальник поліції Західного Манггарая Крістіан Каданг.

Саме цей підвісний міст був головним шляхом до водоспаду. На фото з місця трагедії видно відсутні дошки в настилі — у тому місці, де туристи провалилися. Наразі поліція перевіряє, чи могла адміністрація туристичного об’єкта допустити недбалість у питаннях безпеки та технічного обслуговування мосту.

«Ми не жартуємо з безпекою туристів у регіоні Манггарай-Барат. Наша слідча група проводить детальне обстеження місця події, щоб оцінити технічний стан дерев’яного мосту», — сказав Крістіан.

Також правоохоронці планують допитати керівництво туристичної локації щодо стандартів безпеки та стану інфраструктури.

«Ми також викличемо керівництво туристичного об’єкта Чунча-Вуланг для детального допиту щодо стандартів безпеки та технічного обслуговування інфраструктури, яке вони здійснювали», — додав Крістіан.

Влада Індонезії координує подальші дії з посольством Австрії в Джакарті, зокрема щодо репатріації тіл та особистих речей загиблих.

Після трагедії водоспад Чунча-Вуланг тимчасово закрили для відвідувачів.

Нагадаємо, на початку травня в Індонезії внаслідок раптового виверження вулкана Дуконо загинули щонайменше троє туристів, ще п’ятеро зазнали поранень. На момент інциденту, який супроводжувався викидом стовпа диму на 10 км, на горі перебували 20 альпіністів, попри офіційну заборону на сходження через високу активність вулкана.

