Віковий жир і нагар зійдуть, наче й не було: як швидко відмити решітку газової плити від бруду

Решітка газової плити — одне з найбрудніших місць на кухні. Саме на ній постійно накопичуються жир, кіптява та старий нагар, який із часом стає дуже важко відмити. Багато господинь годинами труть метал щітками, однак бруд усе одно залишається. Насправді існує кілька простих та дієвих способів, які допомагають швидко повернути решітці чистоту без дорогих засобів і виснажливого чищення.

Сода й окріп — класичний спосіб проти жиру. Один із найпопулярніших методів — очищення за допомогою харчової соди. Для цього решітку кладуть у ванну чи великий таз і рясно посипають содою. Після цього її заливають окропом і залишають приблизно на 30-40 хвилин. Сода добре розм’якшує старий жир та нагар, тому після замочування бруд легко зчищатися звичайною губкою або щіткою.

Нашатирний спирт допоможе навіть від старого нагару. Якщо забруднення дуже сильні, варто використовувати нашатирний спирт. Решітку потрібно покласти у великий пакет, збризнути нашатирем та щільно зав’язати. Через кілька годин жир і кіптява почнуть буквально відставати від поверхні. Після цього решітку достатньо промити теплою водою з мийним засобом. Важливо проводити таку процедуру лише у добре провітрюваному приміщенні.

Гірчичний порошок чудово розчиняє жир. Ще один ефективний та безпечний спосіб — звичайний гірчичний порошок. Його змішують із гарячою водою до стану густої пасти та наносять на решітку. Через 20 хвилин жир стає значно м’якшим і легко очищається навіть без агресивної хімії. Такий метод особливо подобається людям, які уникають агресивних хімічних засобів.

Оцет та лимонна кислота проти застарілого бруду. Добре справляються з нагаром також оцет і лимонна кислота. Решітку можна замочити у гарячій воді з додаванням оцту або кількох ложок лимонної кислоти. Кислота поступово розчиняє наліт із жиру та бруду й допомагає швидше очистити метал. Після замочування по поверхні варто пройтися жорсткою стороною губки.