Вековой жир и нагар сойдут, словно и не было: как быстро отмыть решетку газовой плиты от грязи

Решетка газовой плиты — одно из самых грязных мест на кухне. Именно на ней постоянно накапливаются жир, копоть и старый нагар, который со временем становится очень трудно отмыть. Многие хозяйки часами трут металл щетками, однако грязь все равно остается. На самом деле существует несколько простых и действенных способов, которые помогают быстро вернуть решетке чистоту без дорогостоящих средств и изнурительной чистки.

Сода и кипяток — классический способ против жира. Один из самых популярных методов — очищение с помощью пищевой соды. Для этого решетку кладут в ванную или большой таз и обильно посыпают содой. После этого ее заливают крутым кипятком и оставляют примерно на 30-40 минут. Сода хорошо размягчает старый жир и нагар, поэтому после замачивания грязь легко счищается обычной губкой или щеткой.

Нашатырный спирт поможет даже от старого нагара. Если загрязнения очень сильные, следует использовать нашатырный спирт. Решетки нужно положить в большой пакет, сбрызнуть нашатырем и плотно завязать. Через несколько часов жир и копоть начнут буквально отставать от поверхности. После этого решетку достаточно промыть теплой водой с моющим средством. Важно проводить такую процедуру только в хорошо проветриваемом помещении.

Горчичный порошок отлично растворяет жир. Еще один эффективный и безопасный способ — обычный горчичный порошок. Его смешивают с горячей водой до состояния густой пасты и наносят на решетку. Через 20 минут жир становится гораздо более мягким и легко очищается даже без агрессивной химии. Такой метод особенно нравится людям, избегающим агрессивных химических средств.

Уксус и лимонная кислота против устаревшей грязи. Хорошо справляются с нагаром также уксус и лимонная кислота. Решетки можно замочить в горячей воде с добавлением уксуса или нескольких ложек лимонной кислоты. Кислота постепенно растворяет налет из жира и грязи и помогает быстрее очистить металл. После замачивания по поверхности следует пройтись жесткой стороной губки.