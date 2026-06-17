Популярний європейський курорт пішов під воду: людей змиває, вони кричать про допомогу

Повені / © pexels.com

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Відоме курортне місто Хаен, Іспанія, накрив потужний шторм із сильними зливами. Вулиці за лічені секунди перетворилися на річки, а потоки води збивали пішоходів на ходу, автомобілі затопило.

Про це пише The Mirror.

На кадрах, оприлюднених у Мережі, видно, як каскади води просто змивають перехожих вулицями. Чути, як вони кричать про допомогу, бо не можуть піднятися через сильну зливу.

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Через лихо місцева влада оголосила в місті переднадзвичайний стан та попередила про загрозу сильних штормів та повеней. Місцеві служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати наслідки негоди. На щастя, ніхто не постраждав.

За інформацією синоптиків, шторм насунувся на курортне місто о 20:00 та тривав лише близько 20 хвилин. Він був настільки потужним, що спричинив значні наслідки в місті та прилеглих районах.

Поліція та пожежники отримали 110 викликів через затоплення гаражів та підвалів, а на кількох вулицях зникла електроенергія.

На Європу суне аномальна спека

За останніми прогнозами метеорологів, Європу охопить екстремальна спека. В деяких країнах очікується до +43 градусів за Цельсієм. Серед найспекотніших регіонів будуть Португалія, Іспанія, Франція, а також Італія.

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Україну пекельні хвилі спеки оминуть. В більшості регіонів передбачається до +28. Такий прогноз погоди озвучили на 19–21 червня.

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