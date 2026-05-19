Синоптики попередили про град та шквали 19 травня: де в Україні різко зіпсується погода

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 травня

У вівторок, 19 травня, атмосферні фронти принесуть в Україну різку зміну синоптичної ситуації з грозами та градом. Доки східні та південні області насолоджуватимуться травневим теплом, західні регіони охопить суттєве похолодання.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 19 травня, погода в Україні буде мінливою. На Заході та в Житомирській області відчутно посвіжішає — там термометри покажуть скромні +17…+21 градусів вище нуля. Водночас південні, центральні та північно-східні регіони, включно з Чернігівською, Сумською та Харківською областями, охопить літня спека в межах +25…+29 градусів тепла. На решті території встановиться максимально приємна й тепла погода з температурою від +22 до +25 градусів.

«З опадами — вибір невеликий, або дощ, або після дощу прояснення. Тобто, у вівторок повсюди в Україні очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Де сильніше тепло — там можливі шквали!» — попереджає синоптикиня.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує до кінця цього тижня в Україні нестабільну погоду з дощами та грозами.

«У грозах ймовірні град та шквали, це небезпечно! Із позитиву — дочекалися літніх температур — вночі 12-17° і вдень теплі 22-27°», — повідомляє метеоролог.

Водночас метеоролог попереджає, що цього тижня на українців чекають нічні грози. Через те, що вдень атмосфера накопичуватиме вологу та тепло, вночі запускатимуться потужні конвекційні процеси.

«Такі процеси мають локальний і швидкоплинний характер: в одній частині області може бути тихо й сухо, а неподалік буде злива і гримітиме. Тож, при гуркотінні грому намагайтеся зберігати спокій. Проте, не нехтуємо сигналами повітряних тривог», — зауважив синоптик.

Своєю чергою в Українському гідрометеорологічному центрі повідомляють, що 19 травня в Україні буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

Вночі місцями, а вдень повсюди, пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля, на сході та північному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до позначки +29 градусів тепла.

У західних областях вночі температура повітря становитиме від +7 до +12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів вище нуля.

Водночас метеорологи попереджають про різке погіршення погодних умов в Україні у вівторок, 19 травня. Майже по всій території країни, за винятком західних областей, у денні години вируватимуть грози.

Найбільш складна ситуація очікується у південних та центральних областях, окрім Вінниччини, де подекуди можливий град, а пориви вітру досягатимуть шквальних 15–20 метрів за секунду. Через високу ймовірність небезпечних природних явищ у більшості регіонів оголосили жовтий рівень небезпеки.

Раніше синоптики попередили, що хвилі аномальної спеки можуть наблизитися і до кордонів України.

