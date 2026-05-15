Аномальна спека та руйнівні урагани: на Землю насувається "Супер-Ель-Ніньйо"

Ель-Ніньйо призведе до рекордного підвищення глобальних температур

Новітні кліматичні прогнози свідчать про те, що до 2027 року людство може зіткнутися з найвищими температурами за всю історію метеорологічних спостережень. Головною причиною цього стане надпотужне явище Ель-Ніньйо — температурна аномалія у водах Світового океану.

Про небезпечні наслідки швидкого нагрівання екваторіальних вод повідомляє UNILAD із посиланням на дані американських та європейських дослідників.

Що таке Ель-Ніньйо та наскільки він небезпечний

Ель-Ніньйо — це природний кліматичний феномен, який характеризується різким підвищенням температури поверхні води у тропічній частині Тихого океану. Статус «Супер Ель-Ніньйо» присвоюється, коли температурні показники значно перевищують кліматичну норму. За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), до осені температура води досягне критичних аномальних значень.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) зазначає, що ймовірність початку явища вже до липня становить 82%. За словами кліматолога Зека Гаусфатера, цей Ель-Ніньйо може стати одним з найпотужніших у новітній історії.

Прогнозується, що «Супер-Ель-Ніньйо» розпочнеться вже найближчим часом / © NOAA

Глобальні наслідки: від посухи до руйнівних ураганів

Аномальне нагрівання океану неминуче вплине на погодні умови на всій планеті. Експерти прогнозують збільшення кількості екстремальних явищ, серед яких — масштабні посухи, лісові пожежі та руйнівні повені.

Особливе занепокоєння викликає вплив феномену на сезон ураганів. Ель-Ніньйо має здатність пригнічувати формування штормів в Атлантичному басейні, проте одночасно робить їх значно потужнішими в теплішому Тихому океані. Метеорологи попереджають про високий ризик раптових повеней і штормів. Зокрема, провідний експерт AccuWeather Пол Пастелок підкреслив, що посуха та ризик лісових пожеж стануть серйозною проблемою для багатьох регіонів.

Історичний контекст катастрофи

Подібні кліматичні аномалії вже траплялися раніше і мали трагічні наслідки. Один з найстрашніших в історії феноменів Ель-Ніньйо був зафіксований у 1997–1998 роках. Тоді, за даними The Guardian, глобальні кліматичні зміни призвели до загибелі 23 тисяч людей у всьому світі та завдали інфраструктурі збитків на мільярди доларів.

Нагадаємо, що наймасштабнішим в історії вважається «Супер-Ель-Ніньйо» 1877–1878 років, який спровокував тривалу глобальну посуху та призвів до смерті понад 50 мільйонів людей від голоду в різних куточках планети. Сучасні кліматологи застерігають, що на тлі нинішнього загального нагрівання атмосфери та океанів повторення подібного явища загрожує ще екстремальнішими наслідками для світової продовольчої та економічної безпеки.

