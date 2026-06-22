Сергій Притула похрестив сина в пошкодженій від обстрілу Києво-Печерській Лаврі і показав щемливі фото

Сергій Притула з дружиною та сином / © facebook.com/serhiyprytula

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Український громадський діяч і волонтер, колись відомий шоумен Сергій Притула похрестив 10-місячного сина Марка.

Обряд таїнства символічно відбувся у Києво-Печерській Лаврі, що у ніч проти 15 червня постраждала від ворожого обстрілу. Радісною новиною колишній ведучий поділився в Facebook.

Сергій Притула опублікував світлини, на яких зображений із дружиною Катериною та сином. На знімках колишній шоумен вже припинив приховувати обличчя Марка. Окрім того, на кадрах можна розгледіти, як хлопчик вже неабияк підріс.

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Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Сергій Притула зазначив, що неабияк тішиться тому, що мав можливість похрестити сина саме в Києво-Печерській Лаврі, попри пошкодження після обстрілу. Волонтер вбачає в цьому символізм, що світло переможе будь-яку темряву.

«У православних поповнення! Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини! Росія бʼє шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут. Світло переможе темряву!» — наголосив волонтер.

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

Зазначимо, Сергій Притула виховує чотирьох дітей. У першому шлюбі волонтера на світ з’явився його син Дмитро. Друга дружина народила йому доньок Соломію та Стефанію і сина Марка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу похрестила новонародженого сина. Артистка також показала фото з таїнства.

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