ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

Майже як на весіллі: невістка принцеси Анни з’явилася в Аскоті в красивій білій сукні

Молодята Пітер та Гаррієт Філліпси були помічені серед гостей у заключний день Королівських кінних перегонів в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Гаррієт і Пітер Філліпс

Гаррієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Філліпс сяяла в білій сукні, яка підкреслювала її новий статус жінки, яка нещодавно вийшла заміж і стала членом британської королівської родини.

45-річна місіс Пітер Філліпс була одягнена у мереживну білу сукню від Beulah London, туфлі Manolo Blahnik та Emilia Wickstead у золотому кольорі з пряжками, в руках тримала мінісумочку STOW London. На голові у Гаррієт був солом’яний капелюх-канотьє Jtmillinery з вуаллю, у вухах перлинні сережки і браслет теж з перлів від Pragnell, світле волосся вона зібрала в низький пучок і зробила гарний денний макіяж.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Чоловік Гаррієт — Пітер Філліпс — теж мав дуже стильний вигляд, одягнувши строгий костюм-фрак і капелюх-циліндр. Пара позувала фотографам з VIP-королівської ложі, де вони спостерігали за змаганнями, що відбуваються.

Для Гаррієт перегони в Аскоті стали важливою подією, оскільки це були її перші кінні змагання, як члена королівської родини. Це також дозволило їй продемонструвати зміну імені, оскільки вона дебютувала як місіс Гаррієт Філліпс лише через кілька тижнів після весілля з Пітером у Глостерширі.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie