Майже як на весіллі: невістка принцеси Анни з’явилася в Аскоті в красивій білій сукні

Гаррієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

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Гаррієт Філліпс сяяла в білій сукні, яка підкреслювала її новий статус жінки, яка нещодавно вийшла заміж і стала членом британської королівської родини.

45-річна місіс Пітер Філліпс була одягнена у мереживну білу сукню від Beulah London, туфлі Manolo Blahnik та Emilia Wickstead у золотому кольорі з пряжками, в руках тримала мінісумочку STOW London. На голові у Гаррієт був солом’яний капелюх-канотьє Jtmillinery з вуаллю, у вухах перлинні сережки і браслет теж з перлів від Pragnell, світле волосся вона зібрала в низький пучок і зробила гарний денний макіяж.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Чоловік Гаррієт — Пітер Філліпс — теж мав дуже стильний вигляд, одягнувши строгий костюм-фрак і капелюх-циліндр. Пара позувала фотографам з VIP-королівської ложі, де вони спостерігали за змаганнями, що відбуваються.

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Для Гаррієт перегони в Аскоті стали важливою подією, оскільки це були її перші кінні змагання, як члена королівської родини. Це також дозволило їй продемонструвати зміну імені, оскільки вона дебютувала як місіс Гаррієт Філліпс лише через кілька тижнів після весілля з Пітером у Глостерширі.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

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