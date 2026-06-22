Блокада Крыма: глава Меджлиса призвал россиян бежать с полуострова, «пока мост стоит»

Крымский мост / © Associated Press

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал россиян покинуть Крым, пока Керченский мост еще стоит.

Об этом глава Меджлиса сказал в понедельник, 22 июня, в эфире Freedom.

«Мы настаиваем, что эти люди должны покинуть Крым, пока мост еще стоит. У них есть опасения, что мост может скоро быть разрушен. Это полностью совпадает с тем, что перед этим говорил министр обороны Украины Федоров», — заявил он.

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Он добавил, что туристический сезон в Крыму сорван. На фоне последних атак по полуострову произошла очень резкая отмена ранее забронированных путевок.

«Эксперты говорят, что не менее 70% путевок на июль у них было отменено. И такая же тенденция фиксируется и на август. Потому новые россияне уже боятся ехать в Крым. А незаконно поселившиеся в Крыму задумываются над тем, когда уже нужно покидать Крым», — добавил Чубаров.

Какая ситуация в Крыму — последние новости

Украина усилила удары по оккупированному россиянами Крыму. Это повлекло за собой проблемы с логистикой противника, топливный кризис, перебои со светом и панику среди россиян. Из-за господствующих настроений оккупационная власть вводит ограничения, а российские военные начинают эвакуацию своих семей.

Одна из крайних атак была ночью 22 июня. В нескольких районах полуострова зафиксирована серия взрывов и стрельба. Спутниковые снимки зафиксировали мощный пожар постройки пограничной службы ФСБ России.

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Накануне 21 июня советник министра обороны Украины Сергей Стерненко анонсировал операцию в Крыму. Он предупредил, что российских окупантов ожидают серьезные проблемы.

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