Крым в огне: оккупанты в изоляции и панике, логистика РФ рушится, началось бегство (фото, видео)

Атака на Керчь

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Оккупированный Крым продолжает переживать серию мощных атак на российские военные объекты и инфраструктуру, что повлекло за собой проблемы с вражеской логистикой, топливный кризис, перебои со светом и панику среди захватчиков. Оккупационная «власть» вводит ограничения, а российские военные начинают эвакуацию своих семей.

ТСН.ua собрал все об атаках на Крым за последние дни и последствиях ударов.

Удары по Крыму 20-21 июня

В ночь на 20 июня в Крыму прозвучала серия взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар на Таврической ТЭС в районе Симферополя. Удары наносились с интервалом в 10 — 15 мин. Вероятно, был поражен резервуар с топливом. В результате атаки без электроснабжения остались Алушта, Перевальное и ряд сел Симферопольского района.

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Уже в следующую ночь, на 21 июня, в Крыму зафиксировали масштабную атаку беспилотников. Первые сильные взрывы прогремели в Бахчисарае, после чего серия взрывов прокатилась также в Керчи, Нижнегорском районе, поселках Октябрьское и Красногвардейское, а также в Красноперекопском районе.

Очевидцы сообщали о двух пусках ракет российской ПВО вблизи Зуи Белогорского района и еще двух запусках в районе Таврической теплоэлектростанции.

Атака на Керчь — «прилеты» с обеих сторон «Крымского моста»

Одной из целей атаки на остров 21 июня стал порт в Керчи, который российские войска активно используют для своей логистики и обеспечения южного направления фронта. После удара на территории объекта зафиксировали повреждения, указывающие на успешное поражение инфраструктуры.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Керчь. По его словам, украинские силы нанесли удары по военной логистике, объектам нефтяной отрасли и системам противовоздушной обороны оккупантов.

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«Все это справедливые ответы на жестокие российские удары против наших людей. Я благодарю воинов СБУ, СБС, ГУР и ССО за успешную работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта», — написал глава государства.

Зеленский уточнил, что поражения были нанесены с обеих сторон «Крымского моста» — по морской логистике, используемой для транспортировки нефти в Краснодарский регион, а также по нефтебазе в Керчи. Кроме того, удалось поразить военную логистику, четыре радиолокационных станции комплексов С-400 и два комплекса «Панцирь».

После атаки на Керчь также стало известно, что загорелись три автомобильных парома. Так, атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе Краснодарского края РФ, а также нефтяной терминал в поселке Чушка.

Пожар на одном из паромов / © скриншот с видео

Отключения света в Крыму

Не стихли мощные взрывы в Крыму и утром 21 июня: в Джанкое в районе военного городка, в Симферополе (в районе Марьино), над поселком Штурмовое близ Севастополя.

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После взрывов на территории полуострова начались серьезные перебои с электроснабжением. Без света остались жители Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Причиной стали повреждения электросетей, которые повлекли за собой перегрузку и аварийные отключения.

В связи с этим оккупационная администрация ввела графики отключения электроэнергии. Проблемы со светом были зафиксированы в Севастополе, Большой Ялте, Красноперекопске, Алуште, Армянске, Джанкое.

В Крыму прекратили продажу топлива

Также оккупационные «власти» заявили о полном прекращении продажи горючего на автозаправках. Теперь его могут получать только государственные службы. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов причины топливного кризиса на полуострове жителям не объяснил, лишь призвал сохранять спокойствие.

Проблемы с водой в Крыму

Впоследствии стало известно, что на фоне массированной атаки в Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Фейковое ведомство «Вода Крыма» сообщило, что из-за аварий в сетях было потеряно электропитание.

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«Произошло отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного районов Крыма. В этой связи большинство насосных станций, находящихся на обслуживании нашего предприятия, обесточены», — пожаловались там.

Оккупационные власти призвали отнестись к этому «с пониманием ситуации» и обещали возобновить коммунальные услуги.

Люди бегут из Крыма — с выездом возникли трудности

21 июня покинуть Крым пытались более 710 автомобилей, выстроившихся в длинную очередь. Люди жаловались на сложности с выездом с полуострова, им приходилось ждать несколько часов.

Украинский удар по парому в Краснодарском крае России привел к временному закрытию паромной переправы между РФ и Крымом, которая использовалась для доставки продуктов первой необходимости, горючего и военных грузов на полуостров. Также между РФ и полуостровом через переправу курсировал железнодорожный паром с цистернами топлива, который уже подвергся атаке.

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Власти Краснодарского края объявили о временном запрете на перевозку через Керченскую переправу и посоветовали водителям альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Пробка в направлении Крымского моста

Российские военные вывозят свои семьи из Крыма

Журналистка ТСН Юлия Кириенко поделилась информацией о ситуации в Крыму, ссылаясь на данные местной жительницы. По ее словам, российские военные уже приступили к эвакуации своих семей.

«Ситуация такая, что российские военные уже эвакуируют свои семьи. По крайней мере, об этом говорят тамошние жители. Представители полуострова, которые начали сотрудничать с рос. властью еще в 2014-м, уже присматриваются к квартирам в Краснодарском крае. Что главное, если (нет не если, а КОГДА) Силы Обороны зайдут в Крым, они очень удивятся СКОЛЬКО людей будет приветствовать возвращение Украины!» — написала журналистка.

«Комендантский час» в Крыму

Оккупационная администрация Крыма ввела фактический «комендантский час». А еще 22 и 23 июня на полуострове ограничена продажа горючего с целью его экономии. Заправлять разрешили только «транспорт специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города», то есть технику коллаборантов и российских оккупантов.

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Оккупационные власти ввели еще ряд ограничений:

общественный транспорт будет работать по сокращенному графику — с 05:30 до 21:00;

паромное сообщение будет остановлено («только пассажирские катера»);

торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут функционировать с 07:00 до 20:00;

уличное освещение в вечернее время включать не будут.

Атака на Крым 22 июня

В ночь на 22 июня в Крыму снова зафиксировали серию взрывов и стрельбу. Неспокойно было сразу в нескольких районах полуострова. В частности, сильные взрывы прогремели в Феодосии. После одного из них часть города осталась без электроснабжения.

Также взрывы были слышны в Армянске: там в районе железнодорожного вокзала вспыхнул пожар. О взрывах заявляли и жители Симферопольского района.

Утром стало известно, что после прилетов в Армянске спутники зафиксировали мощный пожар здания пограничной службы ФСБ России. Фиксировались интенсивные тепловые сигнатуры. Местные жители сообщали, что после ударов была детонация, возможно, боеприпасов.

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Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Что с Крымом будет дальше — заявления ВСУ и Минобороны

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» считает, что Россия и дальше будет держаться за Крым как за стратегический и идеологический трофей, даже несмотря на фактическую изоляцию полуострова. Однако, по словам Бровди, с военной точки зрения Крым теряет значение плацдарма из-за системных ударов по логистике и инфраструктуре. «Мадяр» подчеркнул, что оккупантам становится все труднее удерживать полуостров, и ситуация, когда Крым становится для РФ «чемоданом без ручки», может стать переломной для российской системы, ведь все диктатуры падают внезапно.

Командующий СБС призывает жителей оккупированных территорий осторожничать и избегать военных объектов, пока ВСУ продолжают «ювелирную» демилитаризацию полуострова.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что российских оккупантов в Крыму ждут серьезные проблемы.

«То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последний из оккупантов будет убегать — тому не завидую», — заинтриговал Стерненко.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предполагает, что из-за критических проблем с логистикой и снабжением российские войска в Крыму могут начать самовольное отступление. Дефицит ресурсов — от горючего до продовольствия — не только усложнит оккупантам удержание позиций, но и нивелирует страх перед командованием и президентом Владимиром Путиным, делая приказы об обороне невыполнимыми.

По словам эксперта, первыми побег могут начать представители оккупационной администрации и силовики, вслед за которыми последуют и боевые подразделения. Несмотря на попытки РФ защитить логистические пути и компенсировать потери техники, системные проблемы остаются и враг вынужден постоянно «бежать», чтобы хотя бы удержаться на месте.

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