В Керчи после атаки дронов серьезно поврежден порт: появились первые последствия удара

Керчь / © из соцсетей

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В ночь на 21 июня в районе Керчи в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне масштабной атаки ударных БПЛА. По предварительным данным одной из целей стал порт, который российские войска активно используют для военной логистики и поставок на южное направление фронта.

После удара на объекте зафиксировали повреждения, свидетельствующие об успешном поражении инфраструктуры. В то же время, как отмечают в соцсетях, "работы над объектом еще достаточно", то есть полностью вывести порт из строя пока не удалось.

В последние недели Силы обороны Украины значительно усилили кампанию ударов по стратегическим объектам в Крыму, в частности по логистическим маршрутам, топливным базам и транспортным узлам, которые обеспечивают российскую группировку на оккупированном полуострове.

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Напомним, ранее российские кафиры временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

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