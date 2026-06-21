ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
504
Время на прочтение
1 мин

В Керчи после атаки дронов серьезно поврежден порт: появились первые последствия удара

Во временно оккупированной Керчи в аннексированном Крыму после ночного рейда беспилотников зафиксированы серьезные повреждения портовой инфраструктуры. Предварительно удар оказался точным, однако объект еще не выведен из строя полностью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Керчь

Керчь / © из соцсетей

В ночь на 21 июня в районе Керчи в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне масштабной атаки ударных БПЛА. По предварительным данным одной из целей стал порт, который российские войска активно используют для военной логистики и поставок на южное направление фронта.

После удара на объекте зафиксировали повреждения, свидетельствующие об успешном поражении инфраструктуры. В то же время, как отмечают в соцсетях, "работы над объектом еще достаточно", то есть полностью вывести порт из строя пока не удалось.

В последние недели Силы обороны Украины значительно усилили кампанию ударов по стратегическим объектам в Крыму, в частности по логистическим маршрутам, топливным базам и транспортным узлам, которые обеспечивают российскую группировку на оккупированном полуострове.

Напомним, ранее российские кафиры временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
504
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie