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- Украина
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В Керчи после атаки дронов серьезно поврежден порт: появились первые последствия удара
Во временно оккупированной Керчи в аннексированном Крыму после ночного рейда беспилотников зафиксированы серьезные повреждения портовой инфраструктуры. Предварительно удар оказался точным, однако объект еще не выведен из строя полностью.
В ночь на 21 июня в районе Керчи в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне масштабной атаки ударных БПЛА. По предварительным данным одной из целей стал порт, который российские войска активно используют для военной логистики и поставок на южное направление фронта.
После удара на объекте зафиксировали повреждения, свидетельствующие об успешном поражении инфраструктуры. В то же время, как отмечают в соцсетях, "работы над объектом еще достаточно", то есть полностью вывести порт из строя пока не удалось.
В последние недели Силы обороны Украины значительно усилили кампанию ударов по стратегическим объектам в Крыму, в частности по логистическим маршрутам, топливным базам и транспортным узлам, которые обеспечивают российскую группировку на оккупированном полуострове.
Напомним, ранее российские кафиры временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.