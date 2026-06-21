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Россия атаковала "Молнией" многоэтажку в Харькове: что известно о последствиях
В Харькове зафиксировали попадание вражеского БПЛА в верхние этажи многоэтажки.
В Киевском районе Харькова в ночь на 21 июня зафиксировали попадание дрона РФ типа Молния в 12-этажный жилой дом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, удар пришелся в пространство между двумя верхними этажами многоэтажки. В результате попадания в доме выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Последствия уточняем. Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна. Обследование места удара продолжается», — отметил Игорь Терехов.
На месте работают соответствующие службы, продолжающие осматривать повреждения конструкций здания.
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Напомним, днем 20 июня россияне атаковали беспилотниками почтовый терминал в пригороде Харькова, нанеся повторный удар во время работы спасателей.
Ранее во временно оккупированном Крыму ночью 20 июня прогремела серия мощных взрывов, после чего на Таврической ТЭС вспыхнул масштабный пожар, а в нескольких районах полуострова исчезло электроснабжение.