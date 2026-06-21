«Это просто шок»: беженка из Украины откровенно рассказала о пяти вещах в Германии, которые ее ошеломили

Жизнь в Германии / © pexels.com

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Для многих жителей Украины жизнь в Германии ассоциируется с порядком и комфортом. Впрочем, на практике некоторые местные особенности могут оказаться настоящей неожиданностью.

Об этом рассказала беженка из Украины Татьяна в Instagram.

Женщина поделилась своими наблюдениями и назвала пять вещей, к которым ее украинский мозг никак не может привыкнуть в Германии.

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1. Популярность наличных, а не онлайн-оплат

По словам Татьяны, больше всего ее удивляет популярность наличных денег.

«Карты принимают далеко не всюду. Но самый большой прикол был во Франкфурте: в отеле расчет только картой, а затем в каждой пекарне требуют мелочь», — рассказала украинка.

2. Культ бумажных листов

Еще одной особенностью страны она назвала культ бумажных листов. По ее словам, многие важные сообщения немцы до сих пор присылают обычной почтой.

«Недавно мне сказали: „Мы послали вам письмо“. Я ответила, что не оставляла электронную почту. А мне объяснили: „Вы в Германии, письмо придет физическое“», — поделилась женщина.

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3. Качество Интернета и мобильной связи

Также ее удивило качество мобильной связи и Интернета.

«После Украины это просто шок. Даже на одной из самых высоких точек Франкфурта — смотровой площадке Main Tower — в телефоне было только одно деление сети. Чтобы позвонить родным, приходилось буквально ловить сигнал», — отметила она.

4. Закрытые продуктовые магазины по воскресеньям

К списку необычных вещей украинка также отнесла закрытые по воскресеньям продуктовые магазины. «Забыла купить что-нибудь до еды — плати дороже или жди завтра», — рассказала Татьяна.

5. Бедный сервис обслуживания

Пятой особенностью Германии она назвала уровень сервиса и длительное ожидание различных услуг. «Наш украинский ритм „на вчера“ здесь вообще не приживается. И ждать срока месяца — абсолютная норма», — подчеркнула она.

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Украинцы в Германии — последние новости:

Ранее украинская беженка, живущая в Германии, рассказывала о неприятном разговоре с местной женщиной, работающей в социальной сфере. По ее словам, во время обсуждения отличий между украинками и немками собеседница начала выражать оскорбительные стереотипы об украинках.

Она утверждала, что немка назвала украинок слишком сосредоточенными на внешности и обвинила их в том, что они якобы «отбирают» немецких мужчин. Такие высказывания стали для украинки неожиданностью, ведь раньше она не сталкивалась с негативным отношением к себе или другим соотечественникам в Германии.

После этого случая беженка призналась, что по-другому посмотрела, как часть местных жителей может воспринимать украинок. В то же время она подчеркнула, что каждый человек имеет право на собственный стиль жизни и взгляды, но образы и обобщения по национальному признаку неприемлемы.

Кроме того, другая украинская беженка, проживающая в Германии, рассказывала об основных трудностях, с которыми сталкиваются новоприбывшие украинцы во время переезда. По ее словам, одной из главных проблем является выбор региона, поскольку многие федеральные земли уже перегружены или временно не принимают переселенцев, из-за чего людей часто перенаправляют в другие лагеря.

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Она также обращала внимание на сложности с поиском жилья, особенно в крупных городах и западных регионах страны, где высок спрос и нехватка арендного жилья. Отдельно женщина предупредила, что наличие домашних животных может еще больше усложнить процесс аренды, ведь многие владельцы жилья относятся к этому ограничительно.

Она советовала заранее учитывать свои планы — речь идет о быстрой адаптации и работе или временном пребывании — и соответственно выбирать регион, поскольку условия проживания в разных частях Германии существенно отличаются.

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