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Астролог назвал знаки Зодиака, которых невозможно победить
В отношениях с окружающими мы часто — например, в споре или конфликте — мы стремимся одержать над собеседником моральную победу.
Как правило, это удается нам с переменным успехом: сегодня верх одерживает один, завра –другой, но есть собеседники, которые — к нашему великому сожалению — всегда оказываются правы.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых невозможно победить.
Рыбы
Рыб невозможно победить из-за их позиции, которую не понимают представители других знаков Зодиака: они никогда не играют по правилам. Находясь на своей волне, они совершают неожиданные поступки: например, вместо того, чтобы получить ответный «удар», они просто отходят в сторону, оставляя противника в полном недоумении.
Скорпион
Скорпионы обязаны своим победам собственному несокрушимому моральному духу: будучи самым мощным в энергетическом отношении знаком Зодиака, они морально задавят кого угодно — соревноваться с ними в силе воздействия просто бессмысленно. Правда, они редко бывают довольны своими победами, но это — вопрос второй.
Стрелец
Стрельцы умеют побеждать своих противников и соперников легко и с блеском. Они не делают из спора или конфликта проблем, и именно это снижение важности дает им ощутимое преимущество. Впрочем, проигрыш, который у них случается время от времени, они тоже не считают критическим моментом, а это иногда — дороже победы.
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