Астролог назвал знаки Зодиака, которых невозможно победить

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Как правило, это удается нам с переменным успехом: сегодня верх одерживает один, завра –другой, но есть собеседники, которые — к нашему великому сожалению — всегда оказываются правы.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых невозможно победить.

Рыбы

Рыб невозможно победить из-за их позиции, которую не понимают представители других знаков Зодиака: они никогда не играют по правилам. Находясь на своей волне, они совершают неожиданные поступки: например, вместо того, чтобы получить ответный «удар», они просто отходят в сторону, оставляя противника в полном недоумении.

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Скорпион

Скорпионы обязаны своим победам собственному несокрушимому моральному духу: будучи самым мощным в энергетическом отношении знаком Зодиака, они морально задавят кого угодно — соревноваться с ними в силе воздействия просто бессмысленно. Правда, они редко бывают довольны своими победами, но это — вопрос второй.

Стрелец

Стрельцы умеют побеждать своих противников и соперников легко и с блеском. Они не делают из спора или конфликта проблем, и именно это снижение важности дает им ощутимое преимущество. Впрочем, проигрыш, который у них случается время от времени, они тоже не считают критическим моментом, а это иногда — дороже победы.

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