Почему собака тяжело дышит: тревожные признаки, которые нельзя игнорировать

Почему собака тяжело дышит / © Associated Press

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Владельцы собак хорошо знакомы с этим звуком: высунутый язык, учащенное дыхание и характерное хрипение после игры или прогулки. Однако если собака начинает тяжело дышать без видимой причины, это может быть не просто реакцией на жару. Издание The Washington Post выяснило, почему собаки часто задыхаются, какие заболевания могут скрываться за этим симптомом и когда нужно немедленно обращаться к врачу.

В отличие от людей, собаки почти не потеют через кожу. Именно поэтому их организм использует другой механизм охлаждения — учащенное дыхание. Когда собака дышит с открытой пастью, воздух быстро проходит через язык и слизистые оболочки и помогает отводить лишнее тепло от организма.

В большинстве случаев это совершенно естественный процесс. Но иногда чрезмерная одышка может свидетельствовать о перегреве, боли, тревоге или даже серьезных заболеваниях.

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Когда затрудненное дыхание является нормой

Жара и физическая активность — самые частые причины. Если на улице жарко или собака только что вернулась с прогулки, учащённое дыхание помогает организму регулировать температуру тела. В таких случаях следует сразу перевести животное в прохладное место, обеспечить доступ к воде и дать возможность отдохнуть.

Также не забывайте о важном правиле лета: никогда не оставляйте собаку в автомобиле, даже в тени или с приоткрытыми окнами. Если температура воздуха превышает 21°C, салон автомобиля может нагреться до опасных показателей менее чем за полчаса, а это представляет прямую угрозу для жизни животного.

Особенно подвержены перегреву:

щенки

собаки с избыточным весом

пожилые животные

собаки с заболеваниями дыхательной системы

брахицефальные породы, например, мопсы, французские и английские бульдоги.

Когда одышка может быть симптомом заболевания

Если собака тяжело дышит независимо от температуры воздуха или физической нагрузки, стоит обратить внимание на возможные медицинские причины.

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Заболевания дыхательной системы

У собак средних и крупных пород в пожилом возрасте нередко развивается синдром возрастного паралича гортани и полинейропатии (GOLPP). Из-за постепенного поражения нервов животное начинает тяжело дышать, его лай становится хриплым, могут появляться проблемы с глотанием и координацией движений.

У мелких пород, в частности у йоркширских терьеров, той-пуделей и померанцев, распространённым возрастным заболеванием является коллапс трахеи. Он сопровождается не только одышкой, но и характерным сухим кашлем, который часто напоминает гусиный крик.

Интересно, что при пневмонии или заболеваниях лёгких собаки обычно дышат чаще, но часто делают это с закрытой пастью.

Тревожность и стресс

Не всегда проблема связана с физическим здоровьем. Во время стресса организм собаки вырабатывает гормоны кортизол и адреналин, которые ускоряют сердцебиение, вызывают напряжение мышц и повышают температуру тела. В результате животное начинает тяжело дышать.

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Особенно часто это происходит во время грозы, поездок, посещений ветеринара или после резких изменений в привычной обстановке.

Боль

Боль также может быть причиной одышки. Пожилые собаки с артритом нередко начинают тяжело дышать даже в состоянии покоя. Аналогичная реакция возможна при болях в животе, грудной клетке или позвоночнике, когда каждый вдох доставляет дискомфорт.

Синдром Кушинга

Одной из наиболее распространённых эндокринных причин одышки у пожилых собак является синдром Кушинга. Заболевание возникает из-за избыточной выработки гормона кортизола. Чаще всего его причиной становится небольшая опухоль гипофиза или новообразование надпочечников. Помимо одышки, симптомами могут быть:

постоянное чувство голода

выпадение шерсти

повышенная жажда

частое мочеиспускание

увеличение живота

Хорошая новость заключается в том, что современная ветеринария позволяет контролировать заболевания с помощью лекарств, а в некоторых случаях — с помощью хирургического лечения или лучевой терапии.

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Побочное действие лекарств

Некоторые препараты также могут вызывать чрезмерную одышку. Среди них:

стероидные препараты

обезболивающие препараты опиоидной группы

лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы

В таких случаях ветеринар может скорректировать дозировку или подобрать альтернативное лечение.

Что делать, если собака стала чаще тяжело дышать

Если вы заметили, что одышка стала возникать чаще или приобрела необычный характер, стоит записаться на консультацию к ветеринару. Перед визитом желательно обратить внимание на такие симптомы, как:

повышенную жажду

кашель

хромота

изменения аппетита

случаи недержания мочи

слабость или снижение активности

Рекомендуется снять на видео эпизод одышки и взять с собой список всех лекарств и добавок, которые принимает животное.

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Среди симптомов, требующих немедленного обращения в ветеринарную клинику, можно выделить:

потеря сознания

невозможность стоять или ходить

рвота

отказ от еды

бледные или синюшные десны

В таких ситуациях нельзя медлить.

В большинстве случаев затрудненное дыхание у собак — естественный способ охлаждения организма. Однако если одышка возникает без видимой причины, сопровождается другими симптомами или становится всё чаще, это может быть сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем.

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